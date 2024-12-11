【家庭plus．活動看板】陪孩子認識水果

活動看板

鳳梨有綠葉的那端，是尾還是頭？西瓜的瓜蒂，是頭還是尾？火龍果怎麼分辨紅肉還是白肉？水蜜桃到底要不要去皮？百香果長在樹上、地上，還是藤蔓上？怎麼判斷酪梨、木瓜熟了沒？香蕉、釋迦保存是放冰箱還是常溫？

知名繪本創作家童嘉以插畫方式，透過趣味的短篇故事，整理台灣常見的30多種水果，介紹水果果實樣貌、風味特性、品嘗方式，除了可以學習到什麼季節有什麼水果，水果的切法吃法，還可以學習到如何畫水果！

請繼續往下閱讀...

12月28日下午2點在台北三民書局復北店，童嘉將分享《圖解就愛吃水果》精采內容，歡迎親子一起聆聽。

洽詢電話：（02）23925338或網路報名：https://reurl.cc/b35GOM

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法