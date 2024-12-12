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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活大補帖】無害 也是股力量

2024/12/12 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／墨客

這幾年來，我都在某一個團體裡服務，那是一個無給職的工作，沒有繁重的工作，充其量就是一群志在研發、協助、創新的人，所組織而成的一個團體。

因為平常學校的工作、校外的業務已經夠忙了，所以該團體所召開的各式會議，我常常無法到場。前不久，他們打電話給我，問我可否再繼續留下來幫忙，我很慚愧，因為自認幫不到什麼忙。

主持人說，因為我是一個「無害的人」，所以希望我可以繼續留下來。我聽了噗嗤笑了出來──好一個「無害的人」之名。對於這個名號，我有一些感觸，或許也帶著一點褒揚之意吧？

回想這一年，我為團體所做的事，確實是「無害」的。對我而言，什麼是「無害」呢？在團體中，我沒有營造出讓其他人覺得不舒服、緊張的感覺，沒有特別卓著的貢獻，沒有影響到團體的組織運作……總而言之，這一年來，我僅僅是出席，群組中互相聊聊、聽聽彼此的想法，必要時給予回饋，大概就是如此，所以我明白了何謂「無害」。

我繼續思考著，什麼是「有害」呢？儘管我們的組成，就是教師、教育工作者、對教育有熱忱的人士，但有時所表現出來的素質與氛圍，卻真的達不到所謂的「素養」。我曾經看過會議上，因為一言不合便憤而離席的人，「害」大家尷尬地留在座位；也曾經看過沒有盡心參與團務，而「害」群體無法穩定前進的人；也曾經看過內部成員，彼此理念不合而隔空交鋒，「害」大家的會議進度遲遲落後……或許，這就是「有害」的吧？

「無害」，就某個程度而言，就是消極參與、保守派。大多數無害的人，往往喜歡默默在一旁，不提相關建議，但也不會對過程、結果給予一些想法，當然，也不會扯後腿、潑冷水，總的來說，他們是一愛好和平者。當然，有些人會說，這群無害的人，就是漠不關心的人。

「無害」，一體兩面，就看我們用什麼樣的態度、在哪些場合、在怎樣的情境中定義。「有害」可能因積極、具有野心，但操作不當時，卻容易產生負面效果，影響組織；「有害」也可能對群體有貢獻、有績效，但也可能因此得罪人或遭人嫉妒。兩者，各有利弊，都是團體組織中，需要具備的「推拉力量」。

在一次的親子講座，我跟父母親說，請試著看看自己孩子的個性，想想看他們是「無害」還是「有害」的人。就我們一般的觀念而言，一個班級大概有七成是趨於保守的，因此，我會希望，我們能引導這些保守的孩子，可以保有「無害」的個性。他可以參與，但不要傷害到別人，就算他不想參與，也不要吵到其他同學或者老師上課；他可以不認同對方的觀點，但不要謾罵提議者或發言者，只要靜靜聆聽、尊重、包容就可以了；他可以不想上課、不想寫作業，但不要影響到班級或親師生互動的基本原則。

總而言之，「無害」是一種在一旁靜默的人，也許是教室或家庭中的客人，也許是毫無主見的人，但同時也是祥和、不炫耀、不求表現、不惹事生非的人。鼓勵孩子如果真的無法做出貢獻，在必要的時候，就好好做一個「無害的人」，因為，在這個時代中，也需要一股寧靜的力量。

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