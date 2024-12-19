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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．運動場看台人生】毫不費力 是不斷努力

2024/12/19 05:30

在運動場上，一分努力是一分進步，所謂成功，最佳的標準量尺是和昨天的自己比較。（圖／達志影像）在運動場上，一分努力是一分進步，所謂成功，最佳的標準量尺是和昨天的自己比較。（圖／達志影像）

文／黃俊隆

經常為事情努力到心力交瘁時，常會想起網路盛行的這句雞湯語，「你必須非常努力，才能看起來毫不費力。」然後在心底咒罵，「我都已努力到這程度了，究竟是要多逼人？」直到前陣子費德勒說出「毫不費力只是天方夜譚」這句名言，心底才終稍釋懷。

費德勒所言打破那句雞湯語可能患了鴨子症候群（Duck Syndrome）的潛在迷思。鴨子症候群主要形容一個人為了生活所需，如同鴨子般，表面上看來日子過得輕鬆寫意，暗地裡卻像鴨子雙腳，拚了老命地不斷往前滑進。如果你是鴨子症候群之一，極可能也患了時下經常被討論的冒牌者症候群（Impostor syndrome），泛指成功人士缺乏自信，覺得自己的成功是出自運氣，總是擔心有朝一日會被他人識破。這兩個症候群有個共同點──在乎、迎合外在眼光。然而，在運動場上，一分努力是一分進步，所謂成功，最佳的標準量尺是和昨天的自己比較。

在運動心理學裡有個常用的MAP理論，解釋運動員在追求卓越表現過程中，可能遭逢的不同情境。大家熟悉的心流（flow）是最佳狀態，過程中運動員表現地非常輕鬆寫意，真正達到所謂「看起來毫不費力」的境界；相較之下「心握」（clutch）則是「非常努力」，因為比賽的拉距緊繃，使得運動員必須完全專注於控制場上的各種動作執行細節。

然而在此情況下，往往有運動員會因為緊張壓力，使得專注力與注意力過度放大，用在錯誤的地方，因而在比賽過程中顯得綁手綁腳，以致原本已是對於各動作非常熟練的老手，表現起來卻反而像是新手一樣，導致失常（choking），未能達到預期水準。

MAP的學習理論印證了費德勒所言，想要看起來毫不費力，是必須經過一次次不同的挑戰與不斷地練習。

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