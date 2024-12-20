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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活大補帖】找尋自我 出發

2024/12/20 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／甲蟲

你喜歡鏡子裡的自己嗎？在一次照鏡子時，突然閃避了自己的目光，不想也不敢直視自己，因為自己不再年輕？因為多出了細紋？不，不是的，因為我看不到真正的自己，我似乎不認識了。

踏上尋找自己的旅程，是在結婚23年後。很老派的原因，因為孩子成年了，皆到外地讀書生活，而家裡也不是只有剩下我們夫妻倆，而是剩下我一個人。因為外子在孩子讀高中時，就外派到外地任職，因此提早了我的離巢期生活。工作之餘積極安排運動、閱讀、參加讀書會，也去參加志工服務。但這些活動看似符合身心靈元素，我還是找不到自己。讀書會的同學有人說不要想太多，安於現狀、活在當下。似乎是我修練不夠、抱怨太多。長年習慣將自己的動力全心投入在當好媽媽、好太太、好員工，甚至也想配合外子的孝順，當一個好媳婦。這些角色扮演，卻讓自己內在最想成為的那個自己逐漸模糊。每天在每個角色裡拉扯，搞得自己心情不好，長久下來開始懷疑自己的能力。

尋找自己的旅程，我知道不是買來回機票，去國外幾天的旅行就可以找到，這個毒已經太深。看心靈成長書籍、勵志書籍、心靈雞湯，這些是一定要的。我，帶著基本行李、開著車到外地找工作和房子，就這樣開始了找尋自己的旅程。當然，出發前的焦慮、忐忑不安，我知道是已經習慣固有的生活模式所產生的心理、情緒。而現實情況是，這個年紀的我（今年46歲）再過幾年就要進入50歲的半百年紀了，現在不出發，何時出發呢？

我知道這短短的內容也許有人心有戚戚焉，有人覺得吃飽太閒。而出現在心裡的畫面是，10年後的我跟自己的對話：「謝謝妳帶著勇氣為自己出發，讓自己平凡的人生，多了一段精采的記憶，也實現為自己勇敢的行動。」

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