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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．微幸福案內】我流隨時創新 誰都學不來

2024/12/20 05:30

「我流」不退流行，非正統、非本流，自由創新，有日本料理基礎的「我流」則更為珍貴。（劉黎兒攝）「我流」不退流行，非正統、非本流，自由創新，有日本料理基礎的「我流」則更為珍貴。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本近年各處街頭有許多餐廳等招牌寫著大大「我流」。「我流」就是沒有拜師學，非本流、非正統，用自己獨特的方法學習或創造出來的。

以前很多人說「我流」表示自己做法沒系統化，表演或作品等無法收錢，但現在說「我流」，表示不是跟別人學、模仿來的，只此一家，別處找不到。東京有家名為「我流」便當店價格實在不便宜，內容果然跟普通便當不同，高級材料加上職人巧心做出讓人感動的便當，評價非常高，讓人覺得「我流」真不錯！

用「我流」當看板的原本大多是很容易自由發揮的料理，如燒肉、居酒屋、烏龍麵、拉麵等，也有「我流」擔擔麵的連鎖店，日本料理較少，因為日本料理往往要求嚴格的基礎訓練，因此日本料理即使自稱「我流」，其實都還是受過嚴格訓練，未必真的沒拜師，稱為「崩割烹」，表示不受既有的割烹、和食概念，自由奔放地嘗試各種不同組合搭配，亦即獨創流派的新懷石。我格外喜愛這類的京料理，如崩懷石名店「枝魯枝魯」，技術本位，價格往往較合宜，因此日本料理的「我流」都很珍貴！

我在學生時代都算是聽話的好學生，但離開學校後大多靠「我流」，沒耐心坐下來學習，來日本後也上過各種課程，都沒好好上完，接下來靠「我流」來完成，靠書籍、朋友或靠步行腳力來體驗認識日本；料理也是先從簡單的做做看，如最容易的炊飯等開始；開心時就學日本人大喊「siawase（幸福）！」就是黎兒流，早年也出過如此書名的書，黎兒流也是一種我流！

嚴謹的典子總說「凡事我流，不按部就班，搞錯就可能無法收拾！」但也很多名家認為「我流才能找到真的幸福」，因為人生是自己的，也有藝術家主張「我流最新、我流是一流！」因為人生跟作品模仿別人沒意義！讓我多少安心，我流隨時創新，最不退流行，正合我意，像許多餐廳有意思的招牌菜都是店主我流作品，即使沒冠上「我流」，但實質上是帶來幸福的我流！

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