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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．兩位太太的香料餐桌】味覺回憶 相約在冬季

2024/12/21 05:30

插圖／Kook插圖／Kook

文、攝影、食譜示範／Julia、Kook

前些日子在南印度展開近一個月不在計畫中的旅行。愛吃印度料理的我，到了旅行末段，竟份外想念起一碗熱騰騰的簡樸陽春麵。

回家落地的第一餐，便拉著行李先在家巷口點了一碗乾拌麵與滷味一解鄉愁。然而，回家後的這段日子裡，偶爾翻看手機裡的照片，卻又想念起南印美食，人真是微妙的生物啊！總思念著遠方，或許因距離而產生美感的一切。我想念南印度琳琅滿目的手工餅，充滿濃郁香料氣息的蘸醬與湯品。想念著的當刻，便往冰箱翻搜，立刻洗切燉煮一鍋充滿濃郁香料的蔬菜湯，餵養一顆思念的心。

我在南印度旅行期間，Kook也回到清邁與家人相聚。回來之後，婆媳回到日常節奏，香草聚落的農活兒挺多。這期間經歷過兩個秋颱，還好僅有百香果棚架稍微吹歪，一些灌木草本植物，雖被吹歪了身子，郤仍是往上抽長，再次見證植物的生命力。

印度香料蔬菜湯。印度香料蔬菜湯。

〈台灣婆婆Julia上菜〉印度香料蔬菜湯

旅行期間在南印Munnar山上旅宿停留3天，細雨濛濛的午後拜訪了一座藥草園。見到許多熟悉香料的新鮮植物樣態，心裡有股走入桃花源般交雜驚奇快樂的心情。

肉荳蔻優雅花朵正在枝頭綻放，新鮮綠荳蔻在嘴裡迸出交揉著辛香與甘甜的氣息，令我永生難忘。還有那一棵宛如穿著無花果裙擺的果樹，許多畫面鮮明深刻。離開前走在兩側長滿黑胡椒的綠徑上，深深呼吸將山裡的藥草氣息注入身心，期待不久後能再回訪。

鷹嘴豆與紅扁豆。鷹嘴豆與紅扁豆。

材料：鷹嘴豆與紅扁豆各一小碗、中型洋蔥1顆、紅蘿蔔1/5條、牛番茄兩顆（或番茄糊1小碗）、芹菜2～3支、高麗菜1/4顆、水2000cc、鹽1～1.5匙

香料：黑胡椒、芫荽、孜然各1/2小匙、薑黃粉1匙、肉桂1支

做法：

1.鷹嘴豆前一晚泡水（至少浸泡3小時），所有蔬菜切丁或切絲備用。

2.香料先搗細，再放入鍋中以少許油炒香。

3.先放入洋蔥炒至香透，接著放入芹菜之外的所有食材拌炒約10分鐘，倒入冷水煮開。

4.放入豆類以中小火燉煮約30分鐘，調味並加入芹菜末，即完成。

普拉豆腐。普拉豆腐。

〈清邁媳婦Kook上菜〉普拉豆腐

Kook的東南亞香草區茂盛盎然，採收了兩大把薑黃與許多荖葉，她突然想起用荖葉來做一道清邁家庭料理，但將主角雞肉改用豆腐取代。那日看著這碟色香味俱全的成品，趕緊拍完定裝照後，婆媳倆邊聊邊止不住地一口接一口啊！

炸得酥香的荖葉，單吃就已十分美味。炸得酥香的荖葉，單吃就已十分美味。

炸得酥香的荖葉，單吃就已十分美味，或許經過高溫油炸，入口胡椒香氣好濃郁。將豆腐鋪放葉片，再舀上些許酸甜醬汁，入口瞬間張力十足的風味，層層疊疊在嘴裡綻放如一朵熱情的花。

材料：檸檬香茅根10克、辣椒1條、紅蔥頭10克、佛手瓜50克、檸檬汁20克、棕櫚糖20克、素魚露25克、雞蛋豆腐一盒、泰國荖葉10片、適量酥漿粉（油炸用）

做法：

1.豆腐丁表面沾上適量酥漿粉，入油鍋炸至金黃取出。

2. 酥漿粉加點水拌勻，將荖葉沾上酥漿粉液，放入油鍋炸至成形酥脆即可取出。

3.佛手瓜去皮切片，用鹽抓揉醃10分鐘後，用冷開水沖洗備用。

4.將素魚露、棕櫚糖、檸檬汁、辣椒末、紅蔥頭末和檸檬香茅末混合拌勻成醬汁。

5.用小碟盛裝炸豆腐及佛手瓜，淋上做法3.的醬汁，用炸得酥脆的荖葉搭配食用。

荖葉荖葉

〈香草小記〉荖葉

也有越南胡椒葉的別稱，是泰國與越南的常見香藥草。

鮮葉具有胡椒氣息，常用來包裹著烤物一起吃。傳統市場東南亞菜攤幾乎都買得到。跟九層塔一樣，在台灣不太需要特別照顧，也能長得很好。

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