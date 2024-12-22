【家庭plus．徵文大拼盤】玩笑無心 讓人傷心

圖／Hungtheart

無心的玩笑話，很可能會傷到人，別逞一時口舌之快，先想想對方的心情吧……

〈不讓他走心〉頂上無毛 戳不得的罩門

文／平也涼（台中市）

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不再染髮之後，老公常會直言我的花白髮色醜死了，還喜歡故作「看都不敢看哪」的「演很大」。有一次跟兒子聊起：「把拔很受不了我白髮魔女的模樣。」兒子很挺我地說：「他自己都禿了，配妳的白頭髮，不就剛剛好。」

被逗樂的我跟老公分享兒子的這番說法時，不但沒有達到預期的「與君同樂」，還讓他板起臉來，顯然是覺得「一點都不好笑」。

平常家人之間說說笑笑都百無禁忌，但這一回老公的結屎臉讓我發現，日漸稀疏的髮量是他戳不得的罩門。識相的我立刻顧左右而言他，沒繼續這個讓老公走心的話題。

自己可以坦然面對白髮蒼蒼的熟齡樣貌，也不在乎被拿來開玩笑，但並非就代表可以「彼此彼此」，老公可能還需要一段時日才能接受不可逆的「歲月催人老、髮量日漸少」。

知道這位大叔不願意自己的「髮事」被拿來消遣，閒話家常時，我就會避開這個「過敏原」，也提醒兒子切莫以為「這又沒什麼」而跟老爸開起頂上無毛的玩笑。

〈決定說出來〉不雅稱號 聽了心情差

文／洛伊（高雄市）

如果被不舒服的對待，還不願意說出口，不就默許了那些無禮嗎？

曾經有個同事很喜歡在叫人的時候加上一些問候語，例如「小王×蛋，這件衣服滿好看的喔！」、「蠢×，中午要去哪裡吃？」類似這種話語，一開始因為形象落差，覺得好笑，怎麼會有一個大美女，滿口粗魯，但後來逐漸覺得困擾，因為其實自己不喜歡這樣被稱呼。

糾結一陣子後，打算寫訊息跟同事說，內容盡可能拿掉情緒性的文字，後來在某個週末午後將訊息傳給同事，她已讀後，我的心裡忐忑不已。過了好一陣子，大美女回覆訊息，說她覺得這沒什麼，沒有貶抑別人的意思，只是一個隨口的話，但既然我不喜歡，以後就不會這樣對我說。

因為是同事，會天天碰面，經歷一陣子的尷尬期後，慢慢地恢復了友誼，雖然後來還是感覺得出她對我稍有戒慎的心情。但這件事或許讓彼此都學習到一些事情，我學習到表達自己的心情，而她也學習到說話的藝術吧！

圖／Hungtheart

〈真的太白目〉失去另一半 被虧要找尪

文／劉洪貞（台北市）

多年來，我每天早上都會到公園運動，也從中認識許多朋友，每天見面都會道早安。

這樣的問候大家都能接受，也認為在一天之晨，得到這樣的祝福是開心的。然而前些日子，外子驟逝後我到公園時，一位認識很久的先生，和我碰面打招呼時卻說：「找──尪。」而且把第二個字拉得很長。

第一次聽到我愣了一下，覺得是不是誤聽了。第二次他再說，我確定自己沒聽錯時，我很嚴肅告訴他：「開玩笑可以，但是要看時機，以免傷了他人自尊，我現在是寡婦，你這麼說我會不舒服，希望沒下次。」他聽了連忙向我道歉，說自己沒想那麼多，只是純開玩笑，沒有惡意。自此他沒有再犯。

總覺得親朋好友相處，偶爾開開無傷大雅的玩笑是可以的，不僅可以展現說者的幽默感，還會增加現場的歡樂氣氛，以及增進彼此的友誼。相反的，若是開玩笑時，忽視了對方的感受（有人不接受玩笑）、現場的氛圍，就隨口而出，造成不必要的誤會，那就得不償失的。

〈講錢就尷尬〉預算考量 卻被調侃

文／M.T（高雄市）

旋轉壽司，我喜歡A家的品質細膩，好友偏愛B家的便宜實惠。一盤之間，僅差10元，心中卻有不同滋味。

自從離開職場，我不再是被壓榨的社畜，過著靠存款度日的簡單生活，步調平淡無所求。當好友得知我對A家情有獨鍾，卻因預算考量選擇了B家，他輕笑道：「你有差那10元？」這句話像調侃般，帶著幾分隨意。我低下頭咬下一口壽司，企圖掩蓋心中微微酸楚。

不久後，與許久未見的友人相聚，挑了間小有名氣的餐廳，菜單翻開後才發現，喜愛的幾道菜色需加價100元才能享有。「你有差那100元？」他隨口一問。對我來說，喜歡未必一定要擁有。我迅速搖頭，決意不加價，心中默默決定將彼此的往來逐漸割捨。

這兩句玩笑般的話語，隨口而出的輕描淡寫，藏在笑意中的調侃或許無心，是友誼的質變，還是無心的傷害？我們的情誼，在不經意間，似乎已漸行漸遠。

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