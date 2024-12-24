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【家庭plus．香草隨食札記】神香草 帶點神祕色彩

2024/12/24 05:30

神香草薰衣草般的紫色穗花。神香草薰衣草般的紫色穗花。

文、圖／蔡以倫

神香草葉片細若柳葉，也被稱為「柳薄荷」。神香草葉片細若柳葉，也被稱為「柳薄荷」。

在眾多香草植物中，「神香草」（Hyssop）對我來說最具神祕色彩。

她源於地中海沿岸與亞洲溫帶，具有薄荷般香氣，薰衣草般紫色穗花，與卓越保健功效。應用歷史悠久，早被用於宗教儀節，登錄於藥典、聖書之中。名副其實的「神香草」。

相傳耶穌受難被釘於十字架，信徒用植物枝條頂端包裹棉花沾醋，為耶穌最後進食所用。而這種植物的枝條堅實，形容如牛的膝蓋一般堅韌，因此得名「牛膝草」。聖經中亦有記載：「用牛膝草潔淨我，使我洗滌得比雪更潔白。」

但後代研究者卻指出，神香草並未分布於耶穌受難地。「牛膝草」可能另指某種馬約蘭香草品種。相關說法眾說紛紜，難以定論，但在現代精油領域，Hyssop仍被統一命名為「牛膝草精油」，並以其在保護呼吸系統、祛痰驅風等方面的卓越功效聞名。

神香草葉片細若柳葉，也被稱為「柳薄荷」。氣味辛香，略顯苦味。做為茶飲，量不宜多。日常料理，也可酌加入肉品、沙拉，風味較濃烈。它在製酒與香水領域亦大放異彩，利口酒的製造，就以神香草為主要原料。

Hyssop在中文世界的譯名眾多，除了「神香草」與「牛膝草」，也有人音譯為「海索草」。多樣的譯名，反映其在中文世界的神祕與小眾性。神香草來自寒帶，在台灣很難度夏，想嘗試栽培，可選購種子播種，盆栽在花市較罕見。

多年以前，我在淡水經營的小店曾有位香港客人。他特地尋找「神香草」茶飲，表示對此植物著迷不已。我向他解釋，神香草在台灣少見，茶飲更是罕有。即使如此，他仍特地從台北搭車前來確認。他對神香草的熱情，讓我感受到神祕而難以言喻的吸引力。（作者為淡水香草街屋主人）

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