自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．一人一故事】月經的獨白

2024/12/25 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

文／呂政達

2014年的夏天，當時仍是勵馨基金會執行長的紀惠容邀請我們夫婦，去台大校園的劇場觀賞依芙．恩斯勒的《陰道獨白》。

時至今日，這齣劇的地位已不需我多介紹，我們沒有看完，帶兒子進場能看個十幾分鐘，已經謝天謝地。但第一次看，還是讓我這個老男人感到性別文化的震撼。

當女人以陰道的觀點談論月經和性愛，是性別敘事的顛覆。那幾年兒子在日間照顧機構，就曾經發生一件事，有名身材胖胖的女生有一次驚叫，褲子後面染了一片紅，女孩沒有語言能力，無法述說紅潮從她體內湧出的故事。男老師不好意思靠近，通知兩位女社工進教室將女孩拉走。全程，兒子就在旁邊傻笑著。

不能期待兒子會理解月經的獨白，我也不知道那位自閉症的女生後來怎樣了。然而，兒子確實經歷青春期的衝動和對異性的好奇，曾經追著表妹一直嗅，表妹當然尖叫閃躲，我們趕緊將兒子拉離現場。後來，遇到相同的情況，譬如，第一天去安親班試讀，女老師說，兒子一直要去摸她，她把這種行為當做攻擊，叫我們帶回去，「不要再來了。」兒子的性徵和身體的變化如果是一個現場，我們只能一再要他「離開現場」。其他家經歷青春期的自閉症家庭，如何處理？

那年，新聞主播林益如也來演出那場《陰道獨白》，她寫，導演要演員演出前在舞台上冥想，如何面對觀眾，預演謝幕時如何介紹自己，「不是妳的工作職業，而是真正的自己。」

對所有人，是一個很好的功課。如果我站在那裡，如果我能代替所有青春期自閉症的孩子，講月經和總是被外界抑制的性衝動獨白，我是否如實地保持沉默？

每個人每天進行無數的獨白，當一個人站在舞台，卻知道不是只有一個人。這個感覺，很嚇人。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應