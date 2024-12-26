【家庭plus．運動場看台人生】壓力下 誰都可能失敗

今年大聯盟世界大賽，洋基問題不在基本功、技術，而是運動心理學裡的失常（Choking），因為壓力而導致未達水準的表現。（資料照，路透社）

文／黃俊隆

今年的大聯盟世界大賽，在一片驚嘆聲中戲劇性地畫上句點，驚嘆的不是道奇隊擊敗洋基隊奪冠，而是在如此高張力的重要比賽，洋基隊竟然在最後一戰5比0領先的情況下，在5局上半同一局內，接連發生3個再簡單不過的基本守備失誤，導致最終被逆轉輸掉比賽。

社群媒體上流傳一篇紐約郵報檢討洋基為何輸掉比賽的報導，被扭曲簡化，誤導為「一切成就都是基本功，而非天賦」，將原本討論洋基基本功較弱的球探報告，二元化為基本功重於才華的論述，投了鄉民所好，搏取極大聲（流）量。

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如果基本功與天賦是二元對立，試想，若一個人苦練基本功到極限，但其實毫無天賦（非可造之材），是否能有同等成功？將洋基隊因令人傻眼的表現而輸掉比賽，概化為成功得靠基本功而非天賦，根本是錯誤命題。以洋基這例子而言，可以打進大聯盟，而且進到世界大賽，若還得檢討基本動作，那他根本走錯棚，不應該出現在那。

以紐約郵報該篇報導所提到的，道奇隊超級明星外野手Mookie Betts每天練習接全壘打牆反彈球回傳內野為例，我在紐約擔任實習記者期間，亦曾親眼目睹洋基隊輸球戰犯之一，亦是外野手超級明星的Aaron Judge在賽前練習了「一整桶」球的守備，反覆跳接即將越過他頭頂，形成全壘打的球，也因此才有同場比賽幫隊友守住一個差點成為全壘打的精采守備。

事實上，洋基這場比賽問題不在基本功、技術，而是運動心理學裡的失常（Choking），因為壓力而導致未達水準的表現，無論是運動賽事，亦或日常生活，如何在壓力下避免失常，才是真正的問題所在。

成功，當然基本功很重要，然而，如何在壓力下，發揮基本功所累積下的能耐，才是真正關鍵。

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