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【家庭plus．香草隨食札記】甜舌草 甜蜜陷阱

2024/12/31 05:30

甜舌草其葉片與莖部富含天然甜味，甜度遠超白糖千倍，卻不宜大量食用。甜舌草其葉片與莖部富含天然甜味，甜度遠超白糖千倍，卻不宜大量食用。

文、圖／蔡以倫

生活中，我常用香草入茶，並在課程分享香草調飲妙用。養生風潮興盛，天然無糖茶飲，比市售含糖飲料更受青睞。為了豐富茶飲風味，我開始研究天然甜味來源，認識了令人驚豔的「甜舌草」（Aztec sweet herb）。然而，這種藥草雖迷人，卻不宜大量食用。

甜舌草原產於中南美洲，自阿茲特克文明以來，用來治療感冒咳嗽、腹痛牙痛等症狀。其葉片與莖部富含天然甜味，甜度遠超白糖千倍，甚至高於常見甜味植物「甜菊」的三倍。淺嘗幾口，令人驚奇連連。

在中美洲，甜舌草應用歷史久遠，並以香料方式進入商品中。在古巴，甜舌草汁液被浸泡在捲菸紙中，或許這是古巴雪茄特殊風味之謎。南美洲人愛飲略帶苦澀的馬黛茶，當地常佐甜舌草，甘甜增味。

另有一種甜味植物「甜菊」（Stevia），源於南美洲烏拉圭。早於1930年代就科研開發，1970年代甜菊糖製品已廣泛應用。甜舌草卻遲至1985年，才由美國研究者發現，其甜味來自一種Hernandulcin 的萜類物質，存在於葉子和花中。

研究者同時發現，這種植物含有大量樟腦，多食會影響生育力。無怪乎阿茲特克草藥將其視為墮胎藥。目前工業技術仍難將樟腦成分單獨抽離，因此食品界無法將甜舌草製成甜味劑，其來有自。

甜舌草是馬鞭草科多年生植物，台灣平地，四季可植。植株匍匐成長，容易蔓延成片，全年都可見到白色棒槌小花，星狀點放，模樣可愛。網路有售種子，可以嘗試自行繁殖。

你嗜甜嗎？甜味不僅是調和酸苦的關鍵，還能為飲品和料理增添層次，讓健康美味兼得。在琳琅滿目的各式甜味劑中，若要選擇天然成分的甜味入茶，甜菊或許比甜舌草更為適合。（作者為淡水香草街屋主人）

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