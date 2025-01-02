自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．運動場看台人生】自我決定 更樂在其中

2025/01/02 05:30

自我決定 更樂在其中自我決定 更樂在其中

文／黃俊隆

轉眼學生準備迎接寒假的到來。家中有孩子的家長，可能同時得忙著小朋友寒假才藝班、營隊的報名。

鄰居Eleanor有兩個女兒──妹妹夏川藍5歲；姊姊夏川茉莉8歲。每年寒暑假前，Eleanor總得事先與她們討論，該期營隊要報名什麼課程。Eleanor形容今年寒假營家長搶報名的激烈程度，堪比搶周杰倫演唱會門票。我忍不住想，在這些家庭中，究竟有多少是出於小朋友自願而去參加某營隊、或是平常的才藝班；又有多少是出自於家長的環境因素或是心理主觀期待，而造成這種現象。

夏川茉莉平日週末固定上鋼琴課，每每下課後或上課前，總得媽媽千催萬請才肯練琴。有次我忍不住好奇問她喜不喜歡學鋼琴，她想了想，模稜兩可地說：「有時候喜歡，有時候不喜歡，因為有時候有點好玩，有時候很無聊。」如果你是她的父母，該如何面對這樣的心態？

運動心理學有個自我決定理論，指出自我決定與每個人的動機品質息息相關，無論是外在動機或是內在動機。然而，一個人的動機又牽涉到其所感受到的自主性、勝任感、關係感三個要件，當這三個因素愈被滿足時，一個人的動機品質便會愈高，在高的動機品質條件下，一個人選擇自我決定的可能性便會大大提高。

對於提升選手的自我決定，該理論建議透過專業的運動心理介入，將選手導向自我支持，進而提升自我決定的條件。運用在夏川茉莉的例子上，家長可以提升她的自我支持條件，讓她感到更高的自主性、勝任感與關係感，進而有更好的動機品質學鋼琴。

人生是選擇的機會成本，往往代價極高，當事情是自我決定，而非身不由己時，無論結果如何，心底都會感到較為值得。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應