【家庭plus．運動場看台人生】自我決定 更樂在其中

自我決定 更樂在其中

文／黃俊隆

轉眼學生準備迎接寒假的到來。家中有孩子的家長，可能同時得忙著小朋友寒假才藝班、營隊的報名。

鄰居Eleanor有兩個女兒──妹妹夏川藍5歲；姊姊夏川茉莉8歲。每年寒暑假前，Eleanor總得事先與她們討論，該期營隊要報名什麼課程。Eleanor形容今年寒假營家長搶報名的激烈程度，堪比搶周杰倫演唱會門票。我忍不住想，在這些家庭中，究竟有多少是出於小朋友自願而去參加某營隊、或是平常的才藝班；又有多少是出自於家長的環境因素或是心理主觀期待，而造成這種現象。

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夏川茉莉平日週末固定上鋼琴課，每每下課後或上課前，總得媽媽千催萬請才肯練琴。有次我忍不住好奇問她喜不喜歡學鋼琴，她想了想，模稜兩可地說：「有時候喜歡，有時候不喜歡，因為有時候有點好玩，有時候很無聊。」如果你是她的父母，該如何面對這樣的心態？

運動心理學有個自我決定理論，指出自我決定與每個人的動機品質息息相關，無論是外在動機或是內在動機。然而，一個人的動機又牽涉到其所感受到的自主性、勝任感、關係感三個要件，當這三個因素愈被滿足時，一個人的動機品質便會愈高，在高的動機品質條件下，一個人選擇自我決定的可能性便會大大提高。

對於提升選手的自我決定，該理論建議透過專業的運動心理介入，將選手導向自我支持，進而提升自我決定的條件。運用在夏川茉莉的例子上，家長可以提升她的自我支持條件，讓她感到更高的自主性、勝任感與關係感，進而有更好的動機品質學鋼琴。

人生是選擇的機會成本，往往代價極高，當事情是自我決定，而非身不由己時，無論結果如何，心底都會感到較為值得。

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