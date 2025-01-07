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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】蘆薈 外用內服用處多

2025/01/07 05:30

帶白斑星點的是中華種蘆薈，是台灣常見蘆薈。帶白斑星點的是中華種蘆薈，是台灣常見蘆薈。

文、圖／蔡以倫

不帶星點的是庫拉索蘆薈，是台灣常見蘆薈。不帶星點的是庫拉索蘆薈，是台灣常見蘆薈。

多年前到韓國旅遊，觀光區美妝店林立，有種綠色圓罐「蘆薈凝膠」很吸引目光，廠牌眾多，各擁明星代言，但包裝大同小異。同行友人表示，這是韓國必購商品之一，便宜好用。我也不禁入手。

蘆薈（Aloe）是類似仙人掌的植物，原生於阿拉伯半島，如今全球可見。肥厚葉片邊緣帶刺，葉內有黏稠透明凝膠，爽滑滋潤，兼具景觀與食藥功能。

台灣青草店，門口常倒掛整束蘆薈，形成特殊街頭風景。這種大葉蘆薈，又稱庫拉索蘆薈，葉片肥厚，葉片上無白色斑點。蘆薈性寒，店家取膠質切丁，做成蜂蜜蘆薈汁，有清熱通便之效。民間也取膠質煮排骨湯，疏肝退火。

歷史上，蘆薈常用於治療皮膚症狀，改善禿頭並促進傷口癒合，緩解蚊蟲叮咬、痤瘡、皮疹、皰疹、燒曬傷症狀，減輕疼痛，是先民日常保健品。蘆薈製品則宣稱用於減肥、糖尿病、肝炎和腸道發炎，藥用價值廣泛。

值得注意的是，蘆薈葉片綠色外皮有蘆薈素，屬有毒物質。不論內服、外用，都應該去皮取肉。即便如此，也不宜大量食用膠質，有商品標示「全葉濃縮」汁，更應稀釋慎用。

種植蘆薈，有日照為宜。因葉片「自帶水壺」，不需刻意多澆水。夏避過曬，冬避寒霜，蘆薈成長慢，偶開花，多年衍生不息。幼苗會從根部竄生，若不分盆移植，很易爆盆，成長不良。這是許多人放棄種植原因。

話說回韓國美妝蘆薈凝露，塗抹皮膚、清涼緊繃，的確好用。嘗試手作卻碰壁。從美妝材料行找來「蘆薈萃取液」與「凝膠」形成劑，混合後凝膠竟稀釋成為水狀。原來蘆薈的酸性會破壞凝膠合成！這下讓我更敬佩韓式美妝背後的科技狠活。（作者為淡水香草街屋主人）

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