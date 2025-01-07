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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】馬路上的華爾滋

2025/01/07 05:30

馬路上的華爾滋馬路上的華爾滋

文／黃子嫣

這一天女兒比往常早起，於是早早送她上學，而後前往上班的路上，見到偌大的十字路口對側站了一位視障的先生，隻身站在號誌燈旁。

過去若遇到需要幫助的陌生人，總是因為羞澀及擔憂好事擾人，不敢向前提供援助，然而在事後時常讓我對當下的遲疑和自己的膽怯後悔不已。

幸而年紀漸長，逐漸擺脫以往的顧慮，勇於練習開口關心，於是我過了馬路走至他的身邊表達協助的意願，並在取得他的同意後，一同等候下個綠燈。

我好奇詢問若無人協助的情況，該如何行進馬路？他表示靠車流行進聲音可判斷通行方向，然而此路口綠燈時行人雙向通行，我擔憂他如何趕得及通過寬廣的馬路，到位於斜對角的目的地。

他不疾不徐回答，一次先過單邊、分兩次過就可以了，讓我領悟凡事不要著急，一步一步前進多半可迎刃而解。

就在這時綠燈亮起，我伸出左手扶起他的右手，輕快說著：「我們走斜的！」帶著他流暢穿越路口。

在這天以前我恰巧觀賞了喜歡的《女人香》電影經典的探戈舞曲，在這個早晨，車水馬龍的通勤聲響暫停下來，我扶著他的手穿越馬路，長裙搖擺像在寬闊的舞池輕巧地跳了一段華爾滋。

陪伴他抵達目的地後，我重新過一次馬路，慶幸方才提早出門，得以從容停下幫忙，也很高興自己克服種種卻步的理由，自在表達關心，帶著從心底微微升起的喜悅，我靜靜走入辦公室開始尋常一天的工作。

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