自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．運動場看台人生】跟自己比 達成新目標

2025/01/09 05:30

當已經表現出最好的一面，結果卻不如預期，也值得大力讚賞自己。（圖／達志影像）當已經表現出最好的一面，結果卻不如預期，也值得大力讚賞自己。（圖／達志影像）

文／黃俊隆

轉眼又是新的一年，許多人習慣為新的一年設定新的目標。曾有人開玩笑說這並不難，只要把去年的清單拿出來再抄一遍即可。

這個例子乍聽怎有點哀傷，但其實未必。即便不停完成同樣的目標，也有值得稱許自己之處。運動心理學裡的成就目標理論，提供我們很好的思考方向。論及成功，每個人對成功的定義有所不同，對於如何判斷建構能力也有所不同。在成就的情境裡，每個人都希望展現自我的高能力，相對的，也希望避免展現低能力。

然而，何謂高能力或低能力？關鍵在於每個人對於能力的判斷建構有所不同。因此，有了工作涉入及自我涉入兩種不同類型的人。工作涉入的人屬於成長型心態，認為成功是和自我比較，只要有進步便算成功。相對的，自我涉入的人則是屬於固定型心態，對於能力的判斷與建構，是來自於和他人比較，成功就是一定得勝過他人，當比不過他人時，則轉而選擇逃避，傾向避免展現低能力，不斷找藉口或者怯戰。

2024年最令台灣人難忘的當屬台灣獲得世界棒球冠軍，台灣隊的拚戰精神，鼓舞了許多人。球員間有許多彼此激勵的方式、肢體動作，包含象徵好運、好表現的六面全是六的骰子；在德州撲克裡象徵all in、全力以赴的三角形手勢。這些動作所代表的是球員對展現自己最好的一面，全力以赴，享受過程，不留遺憾的自我期許心態。當自己已經表現出最好的一面，結果卻不如預期，也值得大力讚賞自己。好比一個好的投手在關鍵時刻，就是得拿出自己最好的球種對決，即使被安打，也只能稱讚對方表現太好。

當我們選擇成功是和自己比較的工作涉入心態，我們正朝著它步步邁進，終有一天能夠達成目標。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應