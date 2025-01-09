【家庭plus．運動場看台人生】跟自己比 達成新目標

當已經表現出最好的一面，結果卻不如預期，也值得大力讚賞自己。（圖／達志影像）

文／黃俊隆

轉眼又是新的一年，許多人習慣為新的一年設定新的目標。曾有人開玩笑說這並不難，只要把去年的清單拿出來再抄一遍即可。

這個例子乍聽怎有點哀傷，但其實未必。即便不停完成同樣的目標，也有值得稱許自己之處。運動心理學裡的成就目標理論，提供我們很好的思考方向。論及成功，每個人對成功的定義有所不同，對於如何判斷建構能力也有所不同。在成就的情境裡，每個人都希望展現自我的高能力，相對的，也希望避免展現低能力。

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然而，何謂高能力或低能力？關鍵在於每個人對於能力的判斷建構有所不同。因此，有了工作涉入及自我涉入兩種不同類型的人。工作涉入的人屬於成長型心態，認為成功是和自我比較，只要有進步便算成功。相對的，自我涉入的人則是屬於固定型心態，對於能力的判斷與建構，是來自於和他人比較，成功就是一定得勝過他人，當比不過他人時，則轉而選擇逃避，傾向避免展現低能力，不斷找藉口或者怯戰。

2024年最令台灣人難忘的當屬台灣獲得世界棒球冠軍，台灣隊的拚戰精神，鼓舞了許多人。球員間有許多彼此激勵的方式、肢體動作，包含象徵好運、好表現的六面全是六的骰子；在德州撲克裡象徵all in、全力以赴的三角形手勢。這些動作所代表的是球員對展現自己最好的一面，全力以赴，享受過程，不留遺憾的自我期許心態。當自己已經表現出最好的一面，結果卻不如預期，也值得大力讚賞自己。好比一個好的投手在關鍵時刻，就是得拿出自己最好的球種對決，即使被安打，也只能稱讚對方表現太好。

當我們選擇成功是和自己比較的工作涉入心態，我們正朝著它步步邁進，終有一天能夠達成目標。

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