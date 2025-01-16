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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．運動場看台人生】有足夠渴望 目標才易實現

2025/01/16 05:30

新年目標持之以恆，重要的是自己感到興趣，而非覺得應該做的。（圖／達志影像）新年目標持之以恆，重要的是自己感到興趣，而非覺得應該做的。（圖／達志影像）

文／黃俊隆

每年一、二月往往是美國健身中心會員人數增加最多的時候，因為養成健身運動習慣一直是美國人重要的新年目標之一。根據Statista網站調查，今年健身運動、減重分別排在第三及第四，排名一、二的是存錢與吃得健康。

這些新年目標都很常見，感覺要做到似乎也不太困難，卻不斷重複出現在許多人的新年目標清單中，但就像上述美國健身中心的例子，許多人在訂完目標之後，隨著時間一天天過去，新年變成舊年，新年目標也隨之被淹沒在日常瑣事中。Engoo新聞網站最近有則報導採訪心理專家學者，建議大家如何才能讓新年目標持之以恆，重點在於盡量將目標放在容易達成的小事，而且盡量少不要多；更重要的是自己感到興趣，而非覺得應該做的，如此才能幫助我們建立自信及維持動機。

一旦我們對一件事有夠強的動機與渴望，不只較能持之以恆，過程中也較容易樂在其中，進而可能帶來近年來流行的「心流」體驗。心流是指當一個人全神貫注，專注於某件事時，而進入一種渾然忘我的最佳體驗。在《心流》書裡有個真實故事，告訴我們渴望及專注的重要。有位美軍飛行員被囚禁在北越數年，其間體重掉了三十多公斤，他靠著想像打高爾夫球度過難熬的每一天。直到出獄那天，他終於可以如願去打場高夫爾比賽，沒想到多年沒打，他竟然打出一場精采的好比賽──他對這天的到來渴望、準備已久。運動心理學有個相關理論叫意象訓練，用來提升選手表現，效用關鍵在於一個人想像能力的好壞。這故事也告訴我們，白日夢做久了，也有實現的一天。

新年目標很重要，但更重要的是我們對這些事的渴望，唯有足夠渴望才能幫助我們堅持到終點。

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