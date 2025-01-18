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北美館歷史的結舌 托瑪斯．德曼30年回顧展

2025/01/18 05:30

德曼創作題材取自知名歷史或社會事件的報導照片，並重現影響西方或甚至全球局勢轉折的關鍵時刻。（記者董柏廷攝）德曼創作題材取自知名歷史或社會事件的報導照片，並重現影響西方或甚至全球局勢轉折的關鍵時刻。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主辦的德國藝術家托瑪斯．德曼（Thomas Demand）「歷史的結舌」世界巡迴展，匯集藝術家從1990年代至今近70件作品，呈現其30年融合雕塑與攝影的創作實踐，即日起至5月11日在北美館1A、1B展覽室展出。

德曼的創作題材取自知名歷史或社會事件的報導照片，並重現影響西方或甚至全球局勢轉折的關鍵時刻。例如唐納．川普2017年就任美國總統前召開記者會中，為證明他已交出名下企業經營權而堆疊於現場的文件，被轉譯為作品〈文件夾〉；美國國家安全局洩密者艾德華．史諾登（Edward Snowden）逃亡至俄羅斯時，曾落腳的飯店房間則在被重現為「避難所」系列中；也有還原日本311大地震後福島核電廠廢棄的「控制室」系列作品。

人類如何再現「自然」、人造物和自然世界的分野，也是德曼感興趣的主題。他以超過27萬張紙製樹葉創造〈森中空地〉，打造宛如真實森林的場景。特別的是，橫跨此次展間出入口牆面的壁紙是以攝影作品〈花見〉為主體，將入口牆面鋪滿紙製櫻花，突顯攝影影像與真實世界之間互為表裡的對位關係。德曼以精心搭建還原歷史場景的紙模型並拍照，透過紙材的巧妙建構與光線、陰影的編排，呈現獨特的藝術風格。展覽詳詢北美館官網。

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