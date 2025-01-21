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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】沉浸「阿爾法聲林」 探索自我內在意識

2025/01/21 05:30

美國新媒體藝術家提摩西．伍德（站者）亦是舞者，結合科技、即興表演和遊戲設計，打造沉浸式展演。（王世邦攝，國美館提供）美國新媒體藝術家提摩西．伍德（站者）亦是舞者，結合科技、即興表演和遊戲設計，打造沉浸式展演。（王世邦攝，國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國美館主辦的「阿爾法聲林（α-Forest）」，邀請藝術家謝瀞瑩、邱偉豪與美國新媒體藝術家提摩西．伍德（Timothy Wood）共同創作，結合聲音設計、影像互動及AI視覺技術等，打造一場沉浸式的聲光展演。即日起至3月30日在國美館U-108 SPACE登場。

展覽設有兩大沉浸場景：「沉浸夢」及「探索夢」，前者運用自然聲景與腦波數據創造集體冥想儀式；後者則以AI演算將內在意識顯化，呈現虛實融合的森林景象，觀眾可自由探索、舞動，體驗獨特的科技夢境之旅。

國美館表示，此次展覽由3位跨國藝術家合作，以台灣特有的山林聲像與布農族文化為靈感，藝術家特地前往南投山林蒐集聲音與影像素材，邀請觀眾經由沉浸式聲光與即時互動，開啟探索內在意識的大門。

「阿爾法聲林」創作團隊以其在國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林駐村期間，感受到的台灣山林自然能量與布農族的傳統文化為基礎，衍生出展覽的創作概念；作品融合了布農族八部合音、夢占文化以及自然能量等元素，發展出多感官共振的療癒體驗設計，觀眾只要配戴腦波感測儀，經由語音引導，便能與展場的聲光頻率與即時生成的音像內容互動。展覽詳詢國美館官網。

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