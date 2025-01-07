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【藝術文化】國美館「拼湊時光」上線 回顧重建台灣藝術史點滴

2025/01/07 05:30

國美館《拼湊時光 拾回記憶》影片，以豐富的視覺元素展示國美館6年來執行「重建台灣藝術史」計畫的成果。（國美館提供）國美館《拼湊時光 拾回記憶》影片，以豐富的視覺元素展示國美館6年來執行「重建台灣藝術史」計畫的成果。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國美館自107年起執行文化部「重建台灣藝術史」計畫，透過典藏、研究、展覽及推廣等，讓大眾更認識屬於台灣的藝術史發展，也讓台灣美術史的故事逐步存在日常之中。由國美館製作的《拼湊時光 拾回記憶》影片，以生動的敘事手法和豐富的視覺元素，展示國美館6年來執行「重建台灣藝術史」計畫的成果，包括藏品捐贈、藝術修復、藝術史主題展等重要時刻，也以淺顯易懂的方式傳達「重建台灣藝術史」工作的重要性。

國美館表示，「重建台灣藝術史」中的「重建」隱含重新找回疏漏或被遺忘的物件之意，國美館在文化部前瞻計畫「重建台灣藝術史」經費的挹注下，得以入藏更多台灣早期前輩藝術家，以及各個年代的經典畫作，並在作品入藏後，經歷檢視、整飭、修護，而後透過展覽與大眾見面，並以不同類型的活動及出版品，讓各界可以用不同的角度認識台灣美術史，體會藝術之美。

影片即日起可於國美館官方YouTube觀看，另製作兒童版影片及短影音，將陸續於官網及官方社群媒體披露。

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