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第19屆威尼斯建築雙年展 台灣館光明燈牆照亮「漂蕩世界的台灣智慧」

2025/01/22 05:30

「科技島」以電子紙輪播台灣地景照片以及標語，與蜂巢紙打造的台灣地形剖面呼應。（記者董柏廷攝）「科技島」以電子紙輪播台灣地景照片以及標語，與蜂巢紙打造的台灣地形剖面呼應。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台南報導〕由國立台灣美術館主辦、國立成功大學團隊策畫的「第19屆威尼斯建築雙年展—台灣館」參展計畫「[無]信仰：漂蕩世界的台灣智慧（NON-Belief: Taiwan Intelligens of Precarity）」，將於2025年5月10日至11月23日在義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）登場。昨（21）日在成大舉辦1比1組裝記者會，首度公開亮相展覽內容。

國美館館長陳貺怡（第2排左3）、策展人薛丞倫（第1排左3）與策展團隊合影。（國美館提供）國美館館長陳貺怡（第2排左3）、策展人薛丞倫（第1排左3）與策展團隊合影。（國美館提供）

國美館館長陳貺怡表示，今年參展團隊國立成功大學將再次代表台灣站上國際舞台，「策展團隊從台灣的實際情境出發，深入思考現代社會的問題，並將這些思考通過展覽、裝置、工作坊和論壇等多種形式，帶到國際舞台。不僅是展示台灣建築實力的機會，也是一次讓台灣與國際對話的機會。」

光明燈牆如同一座以信仰為中心的「半島」。（記者董柏廷攝）光明燈牆如同一座以信仰為中心的「半島」。（記者董柏廷攝）

記者會前1日，適逢嘉義地區發生6.4規模地震，台南地區也在凌晨感受到劇烈搖晃。策展人薛丞倫致詞時說明：「地震剛好再次突顯台灣的確處於地緣政治的交會點，扮演了開放又封閉的角色。這種漂蕩的狀態，在近來學術研究上也轉為積極正面看待人類在其中的進化，以及培養出的韌性和智慧，也是此次策展所想要傳達的。」

展場整體設計以「島嶼」概念貫穿，透過3大主題「效率、科技、控制」，探索當代建築與環境之間的關係。展場正中央，是一座以蜂巢紙切割出的台灣地形剖面，透過科技讓光源自紙間散放；地形剖面模型的上方，則是以電子紙輪播台灣地景照片的「科技島」，呈現半導體發展對台灣地景的影響，點出「環境正義」的相關討論，包括都市熱島效應、能源分配等議題。

與之相對的是位在另一端的「光明燈牆」，成為串連起所有「島嶼」展櫃與內容的信仰核心，統合展覽的視覺體驗。薛丞倫說明，於普宮正式展出時，將會設置於展場中唯一的對外窗旁，能遙望威尼斯的聖母安康教堂，象徵人文與信仰的起點。

除2件大型主展件之外，周圍設置展櫃展示12組研究模型，聚焦台灣各地建築的真實情境與倡導議題，反映當代思考，讓觀眾在「群島結構」中，審視台灣地景轉變的脈絡。

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