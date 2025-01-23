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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．運動場看台人生】意象訓練 激勵成功

2025/01/23 05:30

每個人意象化能力的不同，會產生不同的效果差異，愈是能逼真（vividness）想像，效果愈是顯著。（圖／達志影像）每個人意象化能力的不同，會產生不同的效果差異，愈是能逼真（vividness）想像，效果愈是顯著。（圖／達志影像）

文／黃俊隆

我們常聽到這樣的勸戒──「你可不可以踏實一點，不要整天只會做白日夢。」同時，也常聽到「我做夢也沒想到……」這類驚歎，與夢想相關的詞彙所傳達的涵義可以正向亦可貶抑，但白日夢、想像或幻想，其實不盡然如大家常想的那般負面。

去年世界大賽道奇隊奪冠後，所有球員一如既往在場上跳躍奔馳，其中最為動人的一幕是拿下MVP的Freeman衝到觀眾席，興奮地與父親擊掌慶祝。賽後媒體問他當時感受，他激動表示，從小他就和父親在家中院子傳接球，他感覺奪冠當下的場景早在他腦海中出現過，他一路的努力都是為了等待那場景到來，因此，他覺得那一刻的榮耀是屬於他的父親的。如果Freeman在成長過程中，曾把他腦中幻想的那一幕告訴友人、隊友，想必得到的回應可能是澆冷水勸他別再做白日夢，沒人料想白日夢竟也有成真時。

在運動心理學裡，意象訓練（Visualization）是經常使用到的心理技能技巧，主要功能包含幫助選手經驗成功、激勵動機、精熟技巧、提升專注、放鬆等等。因此，意象訓練並非天馬行空的胡思亂想（illusion），而是有功能性與目的性，讓自己放鬆靜下心來，在腦海中具體且專注地想像自己想具像化的目標，例如投球或揮棒的動作練習、隊友開心慶祝擁抱、站上頒獎台的瞬間……Freeman在世界大賽奪冠便是一例。

每個人意象化能力的不同，會產生不同的效果差異，愈是能逼真（vividness）想像，效果愈是顯著。美國NBA傳奇教練 Phil Jackson執教湖人隊時，會在訓練營教球員正念冥想，包含Kobe bryant，其目的與意象訓練相似，藉此過程，讓球員的心智走往正確方向。

意象訓練是種心理準備，若你幻想有天將如何如何，除了心理準備，當然，現實中得付出的努力與汗水，一點也少不了。

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