【家庭plus．微幸福案內】不用搶頭彩 剩餘自有福在

這是在魚店買的未經冰凍、初物青森大間鮪魚1千日圓壽司，也是參加競標級的，鮮美甘甜不輸給第一優的兩億日圓鮪魚，幸福度不減。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本今年豐洲市場開市時的一番（第一優）鮪魚競標，結果276公斤的一頭青森大間鮪魚，以史上第二高價的兩億日圓得標。

雖說是討好運的「初物」，但實在太高額了，震撼國際；之前最高額是壽司三昧的3億日圓，這次跟去年一樣都是銀座壽司集團小野寺及盤商山幸聯手得標。但我不必吃最優、最貴的，因為同一天也有其他高額落標的大間鮪魚。

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通過狹窄的津輕海峽裡的秋刀魚、沙丁魚及花枝，都是鮪魚最愛的營養美食，格外肥美多脂，因此每年一番初物鮪魚都是大間的，我也曾到位於下北半島的大間去吃當地沒冰凍過的鮪魚，果然鮮美甘甜，也是鮪魚的極致，才理解為何世人如此愛吃鮪魚。每年正月都轟動的落標鮪魚，可望而不可求，但今年我在一家常去的魚店，居然吃到同樣參加初物競標的大間鮪魚，而且是沒冰凍過的壽司套餐，雖排名稍後，但每一頭也都是千萬日圓以上，滋味鮮度想必不減，而且只要1000日圓，真的是店家給顧客的「沙必死」（日語優惠），不但讓我回想起大間的滋味，更感受只要不搶第一，就有無限美好可能！

日本俗諺說「剩下的自有福在」，或許是安慰搶不到頭彩的人，因為原本是路過僧侶慰藉吃剩飯剩菜的窮人家孩子，但的確如此，天下沒有絕對的味道，未必選剩的其他東西就是差的。翔太說他今年沒有在獎券剛發賣時去挑選，在即將售罄前買到的獎券居然中了10萬日圓，雖然不是第一特獎或頭獎，但足以讓他開心了好幾天，相信日本人常說的「最後抽籤的人得大獎」，認為這一年有美好的開始。

我是小腳婆，店頭剩下的零碼鞋常可買到合宜又好的，相信「剩下的自有福在」。但月子不信這套，認為先手必勝，拍賣的往往找不到適合尺寸，食物也是現做最美味，剩下的雖能便宜買，但未必是想要的，對於不想妥協的人而言，沒有福氣可言，或許如此，反過來說，能妥協本身就是福。

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