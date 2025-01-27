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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】和兒子約會

2025/01/27 05:30

和兒子約會和兒子約會

文／曾維瑜

我和兒子一個月有一次約會，我請他吃晚飯。

會開始有這樣的安排，是發覺我們的作息實在太不一樣，而且都非常忙碌，如果再不特意把時間預先保留下來給對方，我可能要很久很久都見不到同住在一個屋簷下的兒子了。

月底或月初就先訂下日子，寫在貼在冰箱上的當月月曆上，吃什麼則完全讓兒子決定，所以慢慢地就會開始有這樣的對話：「今天回家路上看到某某豬排飯好像很好吃的樣子。」「今天慢跑發現我們家旁邊巷子有家看起來很有意思的居酒屋。」「這個月要不要吃壽司啊？」「對面那家麵館看起來很不錯，但可惜不能訂位耶。」

到了吃飯的那天，從早上起床就會特別開心，終於可以好好看看兒子的臉，好好地跟他聊聊天。

吃飯的地方如果是步行就可以回家的距離，我們就會小酌一番，是的，那個小時候不小心喝了一口大人的紅酒、把媽媽嚇得驚聲尖叫的小男孩，現在可以陪媽媽喝杯酒了。不知道為什麼看著坐在我對面、跟著我一起喝酒的兒子，總有種莫名的成就感，好像這些年不僅只是把他拉拔長大，還把他拉拔到可以陪老媽喝酒的等級，是一種很不一樣的層次。

「等我老了，應該要換你請我吃晚飯了吧？」「為何？」「喂，到時候我都老了耶。」兩人微醺地進行著這樣感覺有點傻的對話，但這是我和兒子難得的既甜蜜又幸福的時刻啊！

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