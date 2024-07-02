共推永續宜蘭策略 蘭博獲國家環教獎特優

蘭陽博物館結合宜蘭60個博物館家族，共同推動「宜蘭就是一座博物館」概念，永續宜蘭的成功策略，獲頒今年「國家環境教育獎」特優。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕蘭陽博物館（簡稱蘭博）結合宜蘭60個博物館家族，共同推動「宜蘭就是一座博物館」概念，並投入地方觀光、社區及學校等資源，以公私協力推動環境教育，永續宜蘭的成功策略，獲頒今年「國家環境教育獎」特優，拿到台灣環境教育界最高殊榮。

蘭陽博物館長陳碧琳說，蘭博與縣內各領域夥伴成立家族，與地方主題型博物館、社區型博物館、觀光工廠或休閒農場共同努力，成就宜蘭是一座博物館的內涵，除體現在地知識也相互交流，不僅有專業級研究典藏的館舍教育，更跨足產業面，導入更多深度旅學，讓環境教育能在宜蘭在地永續。

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陳碧琳說，蘭博目前有11位館員拿到環教人員認證，並培力志工進行園區環境監測，提供館方投入環境保護及改善，也積極對外結合烏石港周邊觀光遊憩業者、社區及學校等公私立合作夥伴，齊力推動海洋教育推廣，加強地方海洋教育與文化深耕。

陳碧琳說，蘭博也推動課程教案，以終身學習為目標，讓學習者感覺上課是一種快樂的事，並主動出擊到校服務，鼓勵教師提教案，博物館給予資源協助；因應氣候變遷，另結合環保局等綠能單位共推節能治理計畫，去年獲第3方碳排認證，成為示範場域，未來將攜手並召募更多夥伴持續推動環境教育，共創永續蘭陽。

由環境部主辦的第9屆國家環境教育獎，全台共計6組參賽者獲特優，宜蘭縣除蘭博拿下殊榮外，岳明國民中小學因致力發展海洋永續環境教育特色學校，帶領學童出海航行，學習認識海洋環境，也獲頒學校組特優。

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