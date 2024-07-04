台中歷史建築太平買菸場 舉辦陳庭詩「違章建築」、鄭永斌粿印展

太平買菸場舉辦「違章建築」陳庭詩作品展及「刻粿銘心——鄭永斌粿印收藏及裝置藝術展」聯合開展儀式。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市歷史建築太平買菸場，今（4）天舉辦「違章建築」陳庭詩作品展及「刻粿銘心——鄭永斌粿印收藏及裝置藝術展」聯合開展儀式，展場呈現陳庭詩68件版畫、鐵雕及書法展品，鄭永斌到場強調，期待持續用粿印刻下時代印記。

陳庭詩及鄭永斌兩名好友攜手開展，「違章建築」作品展展期至11月24日，「刻粿銘心」展至9月22日。開幕活動吸引藝術同好交流，太平區長許貴芳、台中市文化局主祕蕭靜萍、陳庭詩現代藝術基金會董事長林輝堂及副執行長張祐慈、太平工業區廠商協進會輔導理事長謝讚丁及東平國小校長陳榮原等近百人與會。

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許貴芳說，陳庭詩為太平在地國際級藝術大師，創作類型多元、公認為十項全能藝術家，特展展示版畫、鐵雕、書法等多元作品，呈現東西方文化交匯；而鄭永斌師傅手工雕刻印模具實用價值，粿印動植物圖形如龍、龜、魚、桃和文字福祿壽囍象徵，雕工精細值得一看。

鄭永斌為中台灣少數專業粿印雕刻師傅，1986年在太平創業成立食品模具行，從事印模雕刻數十載，傳統雕刻技術逐漸失傳，鄭永斌堅持手工雕鑿印模更顯得珍貴。

鄭永斌表示，畫家用色彩留下美麗風景，詩人用文字寫下情感紀錄，自己用粿印刻下時代印記，展品有印模及多件古董粿印收藏，期許將歷史價值及美感傳遞給更多民眾。

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