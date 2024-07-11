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嘉南大圳渡槽橋古蹟 變成藝術家李婷歡創作「水の間」的養份
台南麻豆總爺藝文中心紅樓展出「水の間」，將模擬的水槽裝置藝術搬進展場，讓觀眾好似走進嘉南大圳曾文溪渡槽橋內，觀看並想像過去水曾經流動的痕跡，觀展感覺特別。（記者楊金城攝）
〔記者楊金城／台南報導〕從嘉南大圳跨越曾文溪的渡槽橋是台南市定古蹟，成為麻豆總爺國際藝術村駐村藝術家李婷歡創作的主題。今天（11日）在總爺藝文中心紅樓展出個展「水の間」至11月10日，將模擬的水槽裝置藝術搬進展場，讓觀眾好似走進渡槽橋內，觀看並想像過去水曾經流動的痕跡，觀展感覺特別。
嘉南大圳曾文溪渡槽橋興建於西元1929年，為「嘉南大圳之父」八田與一技師設計，是嘉南大圳7座渡槽橋中最長者，兼具「交通道路」與「輸水管路」的橋梁；2014年登錄為台南市定古蹟，歷經3年的修復工程，2022年完成修復。
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李婷歡創作「水の間」裝置藝術，模擬嘉南大圳曾文溪渡槽橋。（記者楊金城攝）
對李婷歡來說，曾文溪渡槽橋是座具文化價值的歷史建物，也是她學生時期來往台南藝術大學路途的地標，她以曾文溪渡槽橋進行創作裝置藝術，引導觀眾由藝術走向台南歷史，重新審視與思考台南歷史的演進。
李婷歡復刻渡槽橋內部巨大的L型槽體，展場裡並播放在橋梁錄製的聲音，模擬曾文溪渡槽橋擔任農業用水灌溉樞鈕的樣態。貼合於藝術裝置上的地毯，呈現的則是水在槽體內經年累月流動摩擦留下的鏽痕。
李婷歡說，希望觀眾走進「水の間」藝術裝置的同時，想像95年前水如何在槽體內流動，也可以將自己想成是流動的水，走進歷史場景，體會農田水利在嘉南平原的貢獻。
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