展現能登半島夏日祭典風情 日勝生加賀屋「夏祭」熱鬧登場

今夏，日勝生加賀屋在館內呈現能登半島的切子燈籠祭氛圍。（日勝生加賀屋提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕夏天前往日本的石川縣，以能登半島為首，可以體驗到獨具夏祭風情的切子（Kiriko）燈籠祭，從白天到黑夜，大型的切子燈籠彷彿魁梧巨人，不論是行進或靜止，都牢牢抓住眾人的目光。為了讓住宿客能感受到石川縣的祭典魅力，位於北投的日勝生加賀屋特別在館內呈現切子燈籠祭，以「夏祭-祈聚之夏」為概念，設計一系列有趣的慶典活動，7至9月，入住日勝生加賀屋所有住房專案，即可體驗「夏祭-祈聚之夏」全系列活動，感受夏日慶典的濃厚氛圍，歡迎大家入館體驗身處日本般的樂趣。

日勝生加賀屋推出「夏祭-祈聚之夏」，設計一系列有趣的慶典活動。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋表示，象徵光與火、除穢和祈求平安、豐收的切子燈籠，是能登半島夏祭中的重要慶典，藉由舉行切子燈籠，緊密聯繫當地人的情感。今夏館內精心企畫的「夏祭-祈聚之夏」包含五花八門的攤位遊戲、闖關活動、DIY手作，還可參加住宿券等大禮抽獎；凡住宿、泡湯，即可免費享用春一枝冰棒，讓民眾在炎熱的夏天毋須出館，在館內享受豐富的活動行程，一同齊聚心願，留下獨特回憶。

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「夏祭-祈聚之夏」活動期間，還有充滿祈禱寓意的「祈願御守」和「祈福風鈴」手作活動。（日勝生加賀屋提供）

此次夏祭活動，入住遊客不僅可親自體驗館內挑高大廳中「切子燈籠」的磅礴氣勢，感受來自能登半島祭典迷人的活力，還可參加重頭戲『祈運遍路巡禮-解題闖關挑戰』，體驗一段充滿祈福意義的旅程。「遍路」在日本指的是走訪各個神聖之所，進行參拜的朝聖之旅，寓意祈求幸福和平安。活動將從日勝生加賀屋1樓旁的天狗庵開始，開啟一趟屬於自己的祈願之旅，只要順利完成巡禮挑戰，即有資格參加抽獎，為自己爭取贏得日勝生加賀屋免費住宿券、泡湯券等豐富大獎的機會。

住宿客除了參加「夏祭-祈聚之夏」活動，還可以到館內6樓的「北投石浦神社」祈福。（日勝生加賀屋提供）



此外，挑戰各種日式屋台攤位小遊戲，感受夏日慶典的濃厚氛圍，活動期間，還有充滿祈禱寓意的「祈願御守」和「祈福風鈴」手作活動，透過親手製作過程加深祈福的心念，最後帶著完成品到6樓的「北投石浦神社」，直接向譽有「萬事OK」的石浦大神祈禱，為自己的心願加持。往神社的路途中，會經過「108祈福風鈴」之道，日本文化相信，將願望寫在短冊並掛在風鈴上，願望就能隨著鈴音一同乘風傳達給神靈，祈求心願實現。而108這個數字在日本是代表「圓滿」，寓意著煩惱的消除和新的開始。更多活動相關內容詳詢日勝生加賀屋官網。

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