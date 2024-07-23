來北埔老街 歡迎走進鄧南光影像紀念館「發現北埔客庄之美」

鄧南光影像紀念館，即日起展出「發現北埔客庄之美」繪畫聯展。（北埔鄉公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕座落於新竹縣北埔古蹟聚落的鄧南光影像紀念館，即日起展出「發現北埔客庄之美」繪畫聯展，參展藝術家用心發掘北埔的迷人景色，巧筆轉為絢麗的畫作，作品特別製成明信片，讓來北埔老街遊玩的旅客，能夠把北埔的美好寄送給遠方的朋友們。

北埔鄉長莊明增表示，這場展覽是鄉公所特別邀請北埔悠然畫會協助策展，經過1年的精心籌備，終於正式揭幕了，20多位師生總計75幅作品，涵蓋了油畫、水彩、粉蠟筆、代針筆、原子筆和數位繪畫等多種媒材。

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作品主題從淳樸的山城、阡陌的稻田、歷史建築到老街店家和人物特寫，題材多樣、精采紛呈。值得一提的是，這次展出的作品還被製作成明信片販售。展期至9月17日止，歡迎大家共同來探索北埔的美麗與魅力。

北埔鄉公所邀請北埔悠然畫會協助策展，經過1年的精心籌備，「發現北埔客庄之美」正式揭幕。（北埔鄉公所提供）

北埔悠然畫會指導老師程振文分享他在南埔村上課時，畫南埔阿婆的故事，這幅作品甚至獲得了水彩比賽冠軍，充分展現了北埔豐厚的文化底蘊和無盡的創作靈感。

北埔鄉公所表示，新竹縣歷史建築鄧南光影像紀念館，建於1926年，為一棟RC造洋房，原為鄧氏家族故居，地方稱為「柑園」。台灣攝影先驅鄧南光，1945年曾移居此處，當時為北埔留下許多影像紀錄。該館現由公所運營管理，除為藝文展演空間，也兼旅遊諮詢服務功能，館舍旁即有大型公有收費停車場。

參展藝術家用心發掘北埔的迷人景色，巧筆轉為絢麗的畫作。（北埔鄉公所提供）

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