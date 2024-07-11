（影音）忙著捏陶沒時間卻又想養動物 陶藝家余成忠這樣一兼二顧

陶藝家余成忠對於魚、鳥的記憶，來自童年和創作之路上想要放飛自我的心情。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕曾獲多屆「新竹美展竹塹獎」首獎，也是義大利第62屆陶瓷之戀展首獎的陶藝家余成忠，停了19年後首次個展獻給故鄉新竹縣，即日起到7月28日在縣府文化局美術館登場。

這次展出的67件作品童趣十足，很適合暑假親子入場看陶說故事之外，他還透過創作訴說他有時間捏陶、沒時間養想養的小動物，只好把陶捏成魚、鳥、貓等，滿足一下他也想要有「小」朋友相伴的心。

請繼續往下閱讀...

余成忠從事陶藝創作將近35年，這次展出的作品以他這5年間的成果為主，有些作品把花和水結合成為花漾系列，不是表現強烈的水波文光澤，就是誇張化花形，讓人耳目一新。

以魚鰭取代孔雀尾翼的〈孔雀之舞〉。（記者黃美珠攝）

另外，他頗為享受沉溺在瞬時美感之中，認為那種捉摸不到卻感覺很不錯的概念讓人陶醉，也就透過努力雙手捏出那個fu，其中風城聞名的「風」，就是他這系列作品呈現的元素之一。

余成忠生長在新埔鳳山溪水邊，水中的魚、鳥是他難忘的印記，這次展出作品挑選了很多這類的創作題材，很有來到水中樂園的感覺，也因他大量地把水中游魚和天上飛鳥結合在一起，打造出的各類長腿魚，或是用魚鰭取代孔雀尾翼而跳的〈孔雀之舞〉等，件件充滿想像和童趣。

[3]

他還用創作致敬以前陪兒子看童書的美好時光。例如他用烏鴉選鳥王的童話故事，創作出〈金雞報喜〉，傳達有些東西應靠自己修為、具備擁有，單憑華麗外在卻沒有富足內涵，最後終會被人識破、功虧一簣的哲理。

他說，早期創作態度太嚴肅，一直拉扯自己的內心，以致精神無處安放和休息。他也曾想要養小動物，但從事陶藝創作殺掉他很多時間，有時他還覺得自己被關在創作的囚籠裡。

後來他轉念，靠心、眼觀察動物，用手下的陶土捏出他想養的魚、鳥、貓咪等，就幼年生活不易常成桌上菜的野蕨也成為他創作、放飛自己的題材，才會有「蕨」醒時分的問世。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法