竹縣泰雅之聲合唱團 世界合唱大賽摘2金質獎

新竹縣泰雅之聲合唱團成員大多由原住民籍的國中、小學校長、老師組成，天生好嗓音，加上持之以恆的團練，征戰國內外比賽屢創佳績。（新竹縣泰雅之聲合唱團提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕由校長、老師為主組成的新竹縣泰雅之聲合唱團，參加「2024紐西蘭奧克蘭世界合唱大賽」，榮獲有伴奏民謠及室內混聲兩面金質獎；值得一提的是，除經驗豐富的桃山國小校長蘇美娟指導外，泰雅學堂出身的第1批孩子徐惟遠，歷經專業訓練後，應邀返鄉以年輕創新的領導方式，共同創造出國際賽會的傲人成績。

新竹縣泰雅學堂教育協會成立於2008年，由原住民籍的國中小教師群、家長與新竹地區熱心公益的志工群，以傳統文化同為一家人的組織，免費招收尖石、五峰及竹東的原住民孩子，利用課餘及寒暑假培訓音樂才能。

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新竹縣泰雅之聲合唱團參加「2024紐西蘭奧克蘭世界合唱大賽」，榮獲有伴奏民謠及室內混聲兩面金質獎。（新竹縣泰雅之聲合唱團提供）

由該協會成員組成的泰雅之聲合唱團，繼2013、2015及2018年陸續參加德國布拉姆斯、德國馬格德堡的歐洲合唱節、世界合唱大獎賽及新加坡歌韻東方國際合唱節，共贏得5金2銀的肯定。這次40名團員在蘇美娟及徐惟遠2位老師的指導下，每週1至2次訓練，調整聲部、整合默契和聲等，不辭辛勞地準備了近1年時間，今年再度於世界合唱大賽增添兩面金質獎，為台灣、新竹縣及原住民族爭光！

合唱團團長高文良表示，今年特別聘請泰雅學堂第1批孩子徐惟遠，在經過學堂基層培育及專業訓練（國北教大音樂系及木樓合唱團等）後，角色轉換為指導老師，年輕有為堪稱未來之星！

高文良說，有伴奏民謠spirit of Atayal這首組曲，在比賽中拿到金質獎超高分，除了感謝駱正榮老師創作編曲外，特別感恩泰雅新一代詞曲創作家錢樵（Syat Pawang），結合現代與傳統的美感。也要感謝立委高金素梅、新竹縣政府、議員劉建民的經費協助與支持。

新竹縣泰雅之聲合唱團除經驗豐富的桃山國小校長蘇美娟（右）指導外，泰雅學堂出身的第1批孩子徐惟遠（中），返鄉以年輕創新的領導方式，共同創造出國際賽會的傲人成績。（新竹縣泰雅之聲合唱團提供）

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