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空氣甜蜜蜜！全台唯一五分車載運甘蔗 虎尾糖廠正式開工

2024/12/18 15:08

虎尾糖廠仍用五分車載運甘蔗原料，是全國唯一的季節限定美景。（記者李文德攝）虎尾糖廠仍用五分車載運甘蔗原料，是全國唯一的季節限定美景。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕台糖公司虎尾糖廠創廠迄今117年，是全國唯二尚在製糖的百年糖廠，2024、2025年期製糖今（18）日舉辦製糖開工典禮。台糖董事長吳明昌、雲林縣長張麗善等人共同拋蔗。台糖表示，即日起至明年3月底展開製糖，此次預計採收甘蔗逾20萬公噸，產製約2萬噸本土二砂糖，更呼籲民眾，製糖期間載運甘蔗的車輛及五分車進出，提醒民眾要注意安全。

目前全國僅剩虎尾、善化糖廠製糖，其中虎尾糖廠最大的特色就是能保留以「五分車」載運甘蔗原料，所以每當製糖期就能看見五分車穿梭在虎尾市區及田間，季節限定的景象也吸引不少鐵道迷「追車」拍攝。當地民眾開心地說，每年最期待冬天製糖，鎮內總是充滿的甜甜的甘蔗香及糖香。

虎尾糖廠今舉辦製糖開工典禮，出席貴賓共同拋蔗，祝福製糖期間順利平安。（記者李文德攝）虎尾糖廠今舉辦製糖開工典禮，出席貴賓共同拋蔗，祝福製糖期間順利平安。（記者李文德攝）

虎尾糖廠今舉辦2024、2025年期製糖開工典禮，台糖董事長吳明昌主持儀式，雲林縣長張麗善、日本台灣交流協會代表片山和之等人出席，共同焚香、拋蔗，祝禱製糖期間一切順利平安。

吳明昌表示，虎尾糖廠今天起正式進入製糖期，直至明年3月底結束，預計將採收21.63萬公噸甘蔗原料、產製出1.95萬公噸的本土二砂糖。此期間載運甘蔗原料的五分車將常往返，呼籲民眾及遊客注意安全，遵守交通規則。

虎尾糖廠表示，今年因計畫性生產，去年耕種甘蔗面積略少，且颱風接連襲台，產量較去年少。不過觀察到巴西、印度等國因氣候因素減產，還有國際間戰爭、甘蔗作為生質原料等因素，國際砂糖量減少。預期國際糖價後市看漲，未來將擴大甘蔗種植面積。

片山和之表示，台糖公司延續百年拋甘蔗的方式象徵製糖期開始，敬佩台糖除製糖，也兼具推廣糖業文化及行銷，期望糖業文化蓬勃發展；雲林縣長張麗善表示，虎尾糖廠是全台唯一用五分車載運甘蔗，本月28日縣府也將在虎尾同心公園舉辦「糖都嘉年華」活動，未來將持續與台糖密切合作，發揚糖都觀光文化。

虎尾糖廠今舉辦製糖開工典禮，預計將產製1.95萬公噸本土二砂糖。（記者李文德攝）虎尾糖廠今舉辦製糖開工典禮，預計將產製1.95萬公噸本土二砂糖。（記者李文德攝）

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