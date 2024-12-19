福容大飯店福隆認養貢寮珍貴文化資產水梯田 義賣收穫稻米捐40萬元回饋當地2所小學

福容大飯店福隆攜手人禾基金會，展開貢寮水梯田認田計畫。（福容大飯店福隆提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕提供遊客歇宿的飯店，和其所在地可說是休戚與共，彼此之間有相互共存共榮的關係，位於東北角的福容大飯店福隆，秉持著對環境保護、社區回饋以及企業責任的堅持，今年透過人禾基金會的水梯田復耕計畫，認養貢寮地區的珍貴文化資產—水梯田。自3月至10月，飯店積極帶領企業員工參與了一場跨越四季的種稻計畫，最終成功收穫400斤優質稻米，並透過義賣方式募集到20萬元，並在12月偕同麗寶文化藝術基金會，共同捐出40萬元給福隆國小及福連國小的學生，展現企業對社區的承諾與支持。

福容大飯店福隆認田活動以「耕耘、收穫、分享」為主軸，日前舉辦捐贈儀式。（福容大飯店福隆提供）

貢寮水梯田是當地重要的文化資產。（福容大飯店福隆提供）

福容大飯店福隆說明，此次認田活動以「耕耘、收穫、分享」為主軸，從田間到餐桌，與土地的深度連結，福容福隆的員工親自參與從插秧到收割的每一個步驟，深刻體驗稻田間的汗水與喜悅。福容大飯店福隆總經理表示，此次活動不僅讓員工們親身感受到稻米生產的辛勞，更希望藉此讓大家明白環境保護與農業傳承的重要性。特別是在收割階段，參與的員工和志工共同見證滿滿的稻穗轉化為400斤稻米的豐碩成果，讓人備感欣慰。為延續這份農業的喜悅與愛心，福容大飯店福隆將收穫的稻米以義賣方式進行，最終成功募集到20萬元，麗寶文化藝術基金會亦積極響應此次活動，額外捐贈20萬元，總金額達40萬元，這筆款項全數捐贈給福隆國小及福連國小，做為校務發展基金，助力地方教育的多元發展。

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福隆海鮮漁夫飯。（福容大飯店福隆提供）

米香金湯海鮮鍋。（福容大飯店福隆提供）

福容大飯店福隆強調，這場跨界合作活動充分展現福容大飯店福隆對ESG理念的實踐。透過認養水梯田、推廣環境保護、促進地方經濟以及支持教育，福容大飯店希望成為永續旅遊的先驅。此外，飯店也將義賣稻米的故事融入餐飲體驗中，讓來訪的旅客也能參與這段與土地連結的旅程，館內福粵樓特別推出「米香金湯海鮮鍋」及「福隆海鮮漁夫飯」的貢寮米特色餐食，主打在地食材，融入當地漁獲以及山產，既成為福粵樓的招牌名菜，也進一步推廣永續飲食的理念，為旅客帶來別具意義的旅遊體驗。更多活動資訊詳詢福容大飯店福隆官網。

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