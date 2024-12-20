以究極咖啡香展現吃的獨特工藝 UCC上島珈琲集團「余韻」登場

UCC上島珈琲集團以極致咖啡工藝推出「YOINED」，匠心傳遞屬於咖啡的餘韻故事。（台灣UCC提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕日本職人們對專業的專注，不只在各類工藝上，也表現在不同的業種上，成立90年的UCC上島珈琲集團，就是標榜將咖啡視為一門頂級工藝般不斷專研，拓展咖啡新的可能性並挑戰咖啡新價值，如同日本人追求不斷窮極至巔峰的「究極」精神，歷經長達20年的職人專精研發，UCC上島珈琲集團推出前所未有的新咖啡精品「YOINED 余韻」，強調吃的咖啡，匠心傳遞屬於咖啡的餘韻故事。

「YOINED」吃咖啡的「余韻」採用凍結粉碎及壓榨整顆咖啡豆所製，獲得日本首創鎖定風味成分的專利。（台灣UCC提供）

對喜歡咖啡的人來說，除了啜飲，品聞咖啡香也是喝咖啡的重要環節。UCC表示，「YOINED 余韻」讓咖啡迷不再只是喝咖啡，還能透過「吃」來享受咖啡的濃韻餘香，「我們希望大家能更享受咖啡揮之不去的香氣，這就是『YOINED』背後的創作理念」。運用可可豆製作巧克力的工藝為靈感，由UCC創新中心經過20多年研究進化、創新開發而成，並將其命名為與日文「余韻」發音非常相似的「YOINED」。而採用凍結粉碎及壓榨整顆咖啡豆所製，藉以保持新鮮狀態，如此獨特的製造工法，已獲得日本首創鎖定風味成分的專利（專利號：6849552）。

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匠心獨具的「YOINED」去年於日本上市僅5天就熱銷一空，今年台灣首度引進。（台灣UCC提供）

UCC進一步說明這門「吃的咖啡工藝」精髓，是將咖啡豆在-196℃冷凍研磨，無須萃取，不僅鎖住咖啡香氣，還實現了一種入口即化的口感。咬一口、咀嚼瞬間就在嘴中蔓延開來的濃烈咖啡香，可以直接「吃」到咖啡富含的甜味、酸味和苦味等豐富層次，伴隨濃郁的咖啡氣息長時間縈繞在鼻後的香氣，直至融化後香味仍繼續停留，令人回味無窮。匠心獨具的「YOINED」去年於日本上市僅5天就熱銷一空，今年台灣首度引進，全台僅100盒，數量極少且富獨特工藝魅力，可望綻放不思議的黑金耶誕風潮，全台限量，SOGO台北敦化館UCC精品咖啡旗艦店COFFEE LOVER’s PLANET獨家限定販售。更多相關內容詳詢台灣UCC官網。

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