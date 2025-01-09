中市參事葉國居出版散文新書《牽衫尾》 蛇年賀聯受青睞

中市府參事葉國居蛇年賀聯受青睞。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕蛇年將至，台中市政府參事葉國居書法造詣深厚，他每年提筆寫如意生肖春聯，是新年張貼的搶手春聯，今年正好邁入第16年。葉國居去年底甫出版散文集《牽衫尾》，深獲讀者好評。他今日指出，今年蛇生肖春聯，採用數學無限符號「∞」，代表無盡的愛，無邊的福，一如新書散文敘述故鄉的甜蜜生活回憶。

葉國居專長所學與工作雖是財稅領域，但他每天晨起寫作，還經常參加馬拉松賽事，興趣廣泛。擅長書法、散文創作，散文屢獲林榮三文學獎、聯合報文學獎等大獎，這兩年開始寫詩，常在文學副刊發表新詩。繼出版《髻鬃花》、《客家新釋》等散文集後，他將近年於聯合報副刊專欄文章集結出版《牽衫尾》，64篇散文刻畫桃園故鄉客家農村的生活回憶。每一個客家詞語，經由葉國居妙筆，寫出一篇篇迷人的故事。

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葉國居前年獲邀幫市長盧秀燕寫兔年傳統四字賀聯「錢兔似錦」後，新春賀聯更加搶手。葉國居說，蛇的形體採用數學無限符號「∞」，啥（蛇）物攏總賀，有錢上蓋好。祝福大家新年快樂大賺錢。

葉國居出版散文新書《牽衫尾》。（記者張軒哲攝）

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