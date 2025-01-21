台南百年碾米廠迎春滿蘭花 台灣國際蘭展3/8登場

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展3月8日在台南登場，後壁區百年歷史的義昌碾米廠化身蘭展展場，為即將在後壁舉辦的國際蘭展暖身。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」3月8日在台南登場，後壁區百年歷史的義昌碾米廠化身蘭展展場，為即將在後壁舉辦的國際蘭展暖身，台南市長黃偉哲邀民眾春節期間前往走春，也感受後壁米蘭之鄉的觀光魅力。

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展3月8日在台南登場，後壁區百年歷史的義昌碾米廠化身蘭展展場，為即將在後壁舉辦的國際蘭展暖身。（記者王涵平攝）

為了讓蘭展活動效益擴大，後壁區公所與台灣蘭花產銷發展協會合作，在無米樂故鄉的百年碾米廠布展，黃偉哲與地方各界人士今日揭開序幕，希望以蘭展為核心，進一步延伸至整個大新營區生活圈，共同推廣在地觀光與產業。

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米蘭休閒農業發展協會理事長張美雪在義昌輾米廠旁規畫1處休憩空間。（記者王涵平攝）

後壁區以「蘭花、米香、花海」為3大主軸，串連出兼具自然美景與文化深度的旅遊帶，遊客可於參觀蘭展之後，順遊來趟深度小旅行。後壁區長李至彬表示，後壁商圈規畫紅、黃、綠、藍4條路線，讓民眾可以選擇喜愛路線跟著顏色去旅行，發掘在地店家，品嘗阿茂肉羹、永鴻臭豆腐及頂好水餃等當地小吃美食。

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展3月8日在台南登場，後壁區百年歷史的義昌碾米廠化身蘭展展場，為即將在後壁舉辦的國際蘭展暖身。（記者王涵平攝）

米蘭休閒農業發展協會理事長張美雪表示，後壁區擁有豐富的農業資源與多元生態環境，許多獨具特色的農旅場域，如長短樹放牧蛋、牡丹果食果園、合鴨藝術園地、哈米族及有慈慧有機農場等，遊客於年節期間漫遊菁寮老街，也能欣賞古色古香的建築及珍貴的傳統手工藝品，在義昌輾米廠也規畫一處休憩空間，讓遊客可以歇腳停留，也是社區的亮點。

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展3月8日在台南登場，後壁區百年歷史的義昌碾米廠化身蘭展展場，為即將在後壁舉辦的國際蘭展暖身。（記者王涵平攝）

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