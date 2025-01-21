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旗山天后宮過年拚財運 220尊黃金財神爺等您帶回家

2025/01/21 14:55

旗山天后宮今年準備220尊黃金財神爺讓民眾帶回家。（記者黃佳琳攝）旗山天后宮今年準備220尊黃金財神爺讓民眾帶回家。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕已有300多年歷史的高雄市定古蹟旗山天后宮，是南台灣最具代表性的信仰中心之一，每年春節期間吸引數以千計的信徒造訪祈福，旗山天后宮過年期間推出「黃金財神爺——五色筊擲筊活動」活動，民眾只要繳500元緣金，就有機會帶走3尊市價逾10萬元的財神爺。

旗山天后宮指出，過年期間點燈祈福、安太歲與添油香，都是信眾對新年期望的具體表現，今年廟方特別策畫三大亮點活動，讓大家在春節期間不僅感受到媽祖的庇佑，也能體驗傳統文化的魅力。

最受信眾歡迎的「黃金財神爺——五色筊擲筊活動」活動，去年被信眾擲走185尊財神爺，廟方今年加碼準備220尊999純金財神爺，民眾只要繳500元報名緣金，即可參加乙次，信眾只要擲出5個對色聖筊，即可獲得1尊0.8錢重的財神爺，並獲得免費繼續再擲筊一次的機會，如果第二次仍然擲出五個對色聖筊，加送1尊0.8錢重的財神爺，並再獲一次擲筊機會，第三次仍然擲出五個對色聖筊，再拿1尊重達6錢的黃金財神爺。

此外，廟方還準備「七星平安橋」和「躦轎腳」，七星平安橋設在廟埕，以傳統道教儀式為基礎，橋上平安符與橋下七星燈為信眾帶來轉運與趨吉避兇的象徵意義；旗山天后宮百年傳統的媽祖巡境賜福活動，每四年一度，每年特地安排在春節期間，讓無法參加巡境的信眾也能藉由躦轎腳獲得媽祖的庇佑。

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