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台韓文化交流 韓國華語教師體驗皮雕課程與珍奶

2025/01/22 14:23

台韓教育文化交流，韓國華語教師體驗皮飾雕刻。（家齊高中提供）台韓教育文化交流，韓國華語教師體驗皮飾雕刻。（家齊高中提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕家齊高中與成功大學華語中心合作，接待來自韓國的華語教師研習培訓團，除了安排華語教學實務座談會，還有流行服飾科的皮飾雕刻體驗，讓教師們能夠親身感受台灣高中的多元學習風貌，深入體驗台灣文化與教育特色。

訪團有30名韓國華語教師，家齊高中特別準備台南文創「媽祖賜芙」小泡芙和珍珠奶茶，讓韓國教師們也可以用味蕾感受台南的甜蜜與熱情。

韓國華語教師體驗家齊高中流行服飾科的皮飾雕刻。（家齊高中提供）韓國華語教師體驗家齊高中流行服飾科的皮飾雕刻。（家齊高中提供）

國際交換生的華語教師陳怡樺表示，不同國家的交換學生對華語學習的動機不同，因此她在設計課程時，會創造語言學習的情境，結合任務導向學習策略，讓國際學生能與台灣學生進行語言交換與跨文化共學。她還鼓勵交換生借閱中文童書繪本，學習認字和練習造句，並在與接待家庭外出時，探索當地的傳統市場或宮廟文化，通過沉浸式學習來提高聽說能力。

陳怡樺表示，台南是台灣最古老的城市，提供豐富的學習資源，國際生可以藉由探索這座城市，練習如何提問並運用華語，進一步提升語言能力。

家齊高中師長與韓國華語教師研習培訓團大合照。 （家齊高中提供）家齊高中師長與韓國華語教師研習培訓團大合照。 （家齊高中提供）

家齊高中校長陳韻如表示，家齊高中學制多元，兼具普通型與技術型高中，並且設有舞蹈藝術才能班，韓國教師們得以探索台灣高中教育的多元樣貌。近年來，家齊高中與韓國的高陽國際高中、首爾祥明高中、東明女中以及貞信女中等學校的線上交流互動活絡，期待未來能夠進一步拓展台韓語言交換與跨文化交流，提升學生的語言學習動機與跨文化溝通能力。

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