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蕭如松藝術園區蛇年系列活動登場 農曆年邀遊客許願祈福

2025/01/23 16:07

新竹縣竹東鎮蕭如松藝術園區將在1月31日至2月2日（農曆年初三至初五）一連3天，提供每日前50名參觀遊客，可獲得免費的繪馬祈福牌。（記者廖雪茹攝）新竹縣竹東鎮蕭如松藝術園區將在1月31日至2月2日（農曆年初三至初五）一連3天，提供每日前50名參觀遊客，可獲得免費的繪馬祈福牌。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕迎接新的一年，新竹縣竹東鎮蕭如松藝術園區今年將推出系列展覽及活動，首發「行旅寄情——姚植傑創作展」，今（23日）起至2月16日，週日（26日）舉辦開幕茶會。1月31日至2月2日（農曆年初三至初五）一連3天，每日前50名參觀遊客可獲得免費的繪馬祈福牌，2月將舉辦剪紙花燈鬧元宵活動。

蕭如松藝術園區將在1月31日至2月2日（農曆年初三至初五）一連3天，提供每日前50名參觀遊客，可獲得免費的繪馬祈福牌。（記者廖雪茹攝）蕭如松藝術園區將在1月31日至2月2日（農曆年初三至初五）一連3天，提供每日前50名參觀遊客，可獲得免費的繪馬祈福牌。（記者廖雪茹攝）

蕭如松藝術園區表示，為了提升遊客的參訪品質，去年提出蕭如松藝術園區記憶空間設施改善計畫，獲文化部補助「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」368萬元，近日完成園區門面暨區內木平台及館舍木料雜項修繕等，整個園區煥然一新，期提供更舒適的環境來舉辦藝術展覽和活動。

蕭如松藝術園區近日完成記憶空間設施改善計畫，整個園區煥然一新，期提供更舒適的環境來舉辦藝術展覽和活動。 （記者廖雪茹攝）蕭如松藝術園區近日完成記憶空間設施改善計畫，整個園區煥然一新，期提供更舒適的環境來舉辦藝術展覽和活動。 （記者廖雪茹攝）

園區活動型態相當多樣。其中，園內的「松和廬」展覽館首發推出「行旅寄情——姚植傑創作展」，10月份特別規畫台日國際水彩畫展，進行國際藝術文化交流外，每月都有不同的精采展覽；此外，園區十分重視培植在地美術人才，每年均攜手玄奘大學等學校辦理畢業展，提供畢業生揮灑才華的展覽空間。

蕭如松藝術園區近日完成記憶空間設施改善計畫，整個園區煥然一新，期提供更舒適的環境來舉辦藝術展覽和活動。 （記者廖雪茹攝）蕭如松藝術園區近日完成記憶空間設施改善計畫，整個園區煥然一新，期提供更舒適的環境來舉辦藝術展覽和活動。 （記者廖雪茹攝）

生肖蛇年將至，藝術園區將在1月31日至2月2日（初三至初五），提供當天前50名到園區參觀的遊客，可獲得免費的繪馬祈福牌，親自將願望書寫在祈福繪馬上面，然後掛在樹上祈福；2月元宵節有剪紙花燈鬧元宵；3月到4月春日季及家裡「梅」大人活動。

蕭如松藝術園區木造老屋前方的梅花開了。（記者廖雪茹攝）蕭如松藝術園區木造老屋前方的梅花開了。（記者廖雪茹攝）

5月至10月的蕭如松藝術節，包含5月母親節音樂會、6月荔枝節活動、9月柚子節活動及教師節活動、10月萬聖節活動及台日國際水彩畫展，期間每月都有「如松講堂講座」；12月則以「寄明信片給一年後的自己」邀請民眾參與。平日也有「松言堂」開設美術課程等。精采體驗活動接連登場。

蕭如松藝術園區近日完成記憶空間設施改善計畫，整個園區煥然一新，期提供更舒適的環境來舉辦藝術展覽和活動。 （記者廖雪茹攝）蕭如松藝術園區近日完成記憶空間設施改善計畫，整個園區煥然一新，期提供更舒適的環境來舉辦藝術展覽和活動。 （記者廖雪茹攝）

另外，四方青松茶屋供應美食與下午茶，同時也有浴衣體驗，提供大小朋友在日式木造老屋群打卡拍照。詢問電話：03-5956009。

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