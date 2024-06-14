【自由副刊】 李秉朔／林榮三文學獎我最愛……〈三合一〉

〈三合一〉（第十八屆短篇小說獎首獎．王仁劭）

◎李秉朔

很久很久以前，我看了趙德胤的《白鴿》，被雄辯滔滔的畫面撞得啞口無言，卻感覺像在閱讀報導文學。多年後竟從王仁劭的〈三合一〉目睹貨真價實的電影場景，把種種賽鴿把戲一一對上：是的，他們這樣「選妃」，是的，他們這樣利用動物不得不的母性驅策鴿子歸巢，是的，九成以上的賽鴿在飛行途中筋疲力竭落海滅頂，就是這樣我全都想起來了，人類是殘酷的王八蛋。

幾乎所有賽鴿的結局都有標準答案，但作者創造出一個奇特的考生：小冰糖。冰糖透明，而賽鴿小冰糖讓人看不透。談自由意志太奢侈，但或許發呆那幾秒就足以逃脫陷阱。迷路也是一條生路。只是，真有人打算逃嗎？動物本能之一是拒斥改變。小說中的主角仍理所當然稱鴿舍為家，並在自己的感情困境中安歇。●

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