【自由副刊】 折木光／林榮三文學獎我最愛……〈邊境Storegga〉

（第八屆短篇小說獎首獎．辛曉嵐）

◎折木光

在〈邊境Storegga〉裡，敘事者重構了一座記憶之島，既是悼念死去的初戀，也是和多年壓抑祕密的自己和解。兩人曾祕密地戀愛，在深夜一起偷溜出門看流星雨、潛入海中看珊瑚礁，也曾在島上隱蔽的各處溫存。字裡行間能感受到專屬於年少的恣意，也令人對那樣的愛情感到嚮往。

然而這樣美好的時光終究畫下了句點。敘事者在車禍中失去了與情人的孩子，兩人最後也被父母拆散。敘事者因為心懷愧疚，始終未曾向現任丈夫坦白此事。小說的結尾用「靜靜落入海中的雨」形容一個人內心深藏的祕密，非常地美。我想我們每個人心中或多或少也都存在那樣無聲的雨，深怕一不小心就被他人發覺。而這篇小說用非常溫柔、誠懇的方式，帶著我們回望，彷彿輕聲地告訴我們：別怕。●

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