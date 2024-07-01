【自由副刊】 汪忠豪／林榮三文學獎我最愛……〈出張〉

（第十四屆散文獎二獎．曾柏勛）

◎汪忠豪

一直記得字裡行間散發一種靜深的優雅。

含蓄內斂的作者，在父親出差時，不斷想著，「父親出張的日子到底去了哪裡？」父親在林間與各種地名間穿梭，而他在長大後亦不斷追尋，偏執地在山林間往返，想找回的，其實是當初與父親錯肩而過的時光。直到父親離世後，仍不斷遊走山林，然而「你去過嗎？」的問句回音如霧，讓他行得更深。

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文中提及，作者憶起那些彷彿空白的、父親出差的日子裡，能記住的僅有一種凝視。在傳統父子關係下，無形的關愛化為一道沉默目光，看著孩子的身影漸遠，而回頭望的孩子，只能期待在某條道路上與父親相逢，也許釋懷，或繼續錯肩而過。

我想起自己的父親，至少，我曾拾起那些散落的凝視。●

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