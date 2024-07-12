限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 李惠娟／林榮三文學獎我最愛……〈公呆〉
（第十九屆小品文獎．毓秀）
◎李惠娟
我喜歡〈公呆〉，文中的北極圓蛤「明」之所以存活五百年，是因為有厚重的外殼承受住海水壓力。和殼薄、躺平、只會噴水警示，短命的「公呆」，是不同世代的代表。
我家也有「明」和「公呆」。
「明」大學時期，脖子長了良性腫瘤，醫生評估後，決定不開刀，腫瘤日漸脹大影響學習，以致年年都有科目慘遭死當，她日修課夜修課暑修課，孤寂穿梭校園，身心承受如海水般的巨大壓力，仍堅持要如期畢業。
請繼續往下閱讀...
「公呆」從小有不如意就先鎖房門、躺平。長大後，直接鬧逃家，但不忘打卡發限動，猶如噴水警示的技倆，「公呆」現蹤，家人小心翼翼撿回，深怕弄破薄殼刺痛心。
親情如海，願「明」在海中悠遊自在，不孤寂。願「公呆」找到一方沃灘，享受家人的溫暖和陪伴，年年生機盎然。●
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
網友回應