【自由副刊】 李惠娟／林榮三文學獎我最愛……〈公呆〉

（第十九屆小品文獎．毓秀）

◎李惠娟

我喜歡〈公呆〉，文中的北極圓蛤「明」之所以存活五百年，是因為有厚重的外殼承受住海水壓力。和殼薄、躺平、只會噴水警示，短命的「公呆」，是不同世代的代表。

我家也有「明」和「公呆」。

「明」大學時期，脖子長了良性腫瘤，醫生評估後，決定不開刀，腫瘤日漸脹大影響學習，以致年年都有科目慘遭死當，她日修課夜修課暑修課，孤寂穿梭校園，身心承受如海水般的巨大壓力，仍堅持要如期畢業。

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「公呆」從小有不如意就先鎖房門、躺平。長大後，直接鬧逃家，但不忘打卡發限動，猶如噴水警示的技倆，「公呆」現蹤，家人小心翼翼撿回，深怕弄破薄殼刺痛心。

親情如海，願「明」在海中悠遊自在，不孤寂。願「公呆」找到一方沃灘，享受家人的溫暖和陪伴，年年生機盎然。●

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