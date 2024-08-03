【藝週末．藝術遊巴黎】運動的競技場，藝術的力與美─巴黎奧運的文化盛宴

安迪．沃荷與巴斯奇亞聯手創作的〈奧運五環〉。（路易威登基金會提供）

文／林昱晴

在希臘奧林匹亞古代的奧運遺址舉行點燃聖火的儀式。（巴黎奧委會提供）

古希臘詩人品達羅斯（Pindarus）在〈奧林匹克頌〉中如此讚揚：「沒有比太陽更為明亮溫暖的星體，沒有比奧林匹克運動會更偉大的競賽。」跨越體能與美學智識的邊界，2024年巴黎奧運以藝術匯演的琳瑯奇景，串連起體育文明從古至今的輝煌史觀，展開關於奧林匹克精神的深度對話，訴說一段跨越時空的賽事傳奇，既有運動與文化的交融，更傳達了藉由競技場上的力與美，連結世界的願景。

凡爾賽宮舉行奧運馬術比賽。（凡爾賽宮提供）

古代的奧林匹克聖火是由太陽的光線所點燃，而聖火源自普羅米修斯自天神宙斯手中盜取天火的神話故事。對古希臘人而言，火是世界和文明的創造性元素，奧林匹克聖火自古就是國家之間和平與友誼的象徵。4月16日，在希臘奧林匹亞古代的奧運遺址舉行點燃聖火的儀式，當第1位火炬手接過了聖火與象徵和平的橄欖枝後，傳遞火炬的接力行動，便代表著第33屆奧運主辦城市巴黎對於奧林匹克精神的傳承與延續，而這也是繼1900年與1924年後，巴黎第3度迎來奧運榮光。

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蘇斯特曼斯為年輕的梅迪奇王子繪製的肖像畫。（凡爾賽宮提供）

奧運歷史學家麥克阿隆（John J.MacAloon）指出，現代奧運由節慶、儀式、奇觀、體育交構而成，以矚目儀式揭開序幕，徹底展現了「奇觀美學」的文化形態。2024年巴黎奧運將城市地標做為開幕儀式與競賽舞台的模式，不僅提升了本屆奧運會的開放精神與大眾參與程度，將歷史建築改造為臨時場館，也順應了環保永續的當前趨勢。巴黎奧運主席埃斯坦蓋（Tony Estanguet）表示：「體育翻轉了法國的城鄉景致、文化樣貌，改變了人們的休閒概念，改變了我們與身體的關係，參與了經濟發展，更帶動國際交流。」根據法國利摩日大學（University of Limoges）運動法律與經濟中心（CDES）的研究報告顯示，奧運將為巴黎創造67億至111億歐元的經濟效益。

德拉克洛瓦作品〈自由引導人民〉。（羅浮宮提供）

文化奧運，超越賽事的無形資產

羅浮宮「奧林匹克主義：現代發明，古代遺產」展出第1屆雅典奧運的海報。（羅浮宮提供）

從歷史上看，藝術一直是現代奧運的基石，而文化始終是奧運的核心。巴黎教育家和歷史學家顧拜旦男爵（Baron Pierre de Coubertin）自1890年代起致力於復興古希臘4年一度的體育和藝術慶典傳統。這些慶祝活動曾於西元前776年至西元395年在奧林匹亞舉行，運動員與哲學家、學者、詩人、音樂家、雕塑家等同台競技，這種肌肉與智識結合、人才齊聚一堂的現象，便是顧拜旦心目中的「奧林匹克精神」（spirit of Olympism），他認為奧林匹克精神不是一種制度，而是心靈的狀態，它所展現的普世性，並不專屬於任何種族或時代，而藝術的薰陶可以平衡體育競賽的野蠻，帶來體魄與心靈的和諧。

金守子作品〈呼吸─星群〉。（巴黎證券交易所─皮諾私人美術館提供）

伴隨奧運而來的「文化奧運」（Culture Olympiad）盛事始於1992年的巴塞隆納奧運。「文化奧運」為體育賽事營造節慶氣息、增添文化深度，透過吸引社區參與、促進文化的包容與多樣性，創造了超越賽事的無形資產，而法國官方也特別為「文化奧運」項目編列超過800萬歐元的預算。想像巴黎這座城市充滿活力的脈動，芭蕾舞者的優雅與體操選手的敏捷相遇，爵士樂團的節奏與短跑選手的矯健動作同步……這就是「文化奧運」的迷人願景。

加利耶拉宮舉辦「運動中的時尚#2」展覽。（加利耶拉宮提供）

重溫奧林匹克主義

瑪摩丹美術館「競技！藝術家與體育（1870-1930）」展出德洛內作品〈跑者〉。（瑪摩丹美術館提供）

隨著盛夏的到來，「光之城」巴黎的藝術饗宴令人目不暇給。羅浮宮「奧林匹克主義：現代發明，古代遺產」展覽整合了哲學、歷史學、藝術史和考古學等領域，精選120件藝術品與文物， 一覽「現代奧運之父」顧拜旦在1894年籌組國際奧會，以及1896年在雅典舉辦第1屆現代奧運的歷史，透過圖像與文獻資料，回顧當時的社會背景如何重塑這一源自古希臘的體育盛會。當年顧拜旦提出了「更快、更高、更強」（拉丁語：Citius, Altius, Fortius）的奧運宣言，並親自設計了如今舉世聞名的奧運五環標誌。值得一提的是，1896年和1906年雅典奧運會的官方設計師埃米爾．吉列龍（Émile Gilliéron）從希臘考古遺址出土文物中汲取創作靈感，採用當年最先進的複製技術，為奧運會紀念郵票和宣傳海報等進行圖像設計。此外，德拉克洛瓦（Eugène Delacroix）為了紀念1830年法國「七月革命」所創作的〈自由引導人民〉，也在歷經6個月的修復後，於羅浮宮公開展出。

小皇宮「運動員的話語」特別企畫中，網球選手馬修．湯瑪斯與尤里耶維奇的雕塑〈舞者薩莎．利奧〉合影。（小皇宮提供）

位於巴黎第12區的鍍金門宮（Palais de la Porte Dorée），以「奧林匹克主義，一部世界史」展覽追溯現代奧運創立130年以來的發展，透過海報、獎牌、體育器材、影片等近600件展品，引領人們追尋運動員締造的紀錄，重溫體育賽事史上的重要時刻。巴黎錢幣博物館則舉辦「奧運獎牌展」，以7大主題回顧選手奪牌瞬間的榮耀時刻。

小皇宮展出奧古斯丁．魯阿爾畫作〈游泳者〉。（小皇宮提供）

凡爾賽宮締造了跨越幾個世紀的馬術文明，人文主義與騎士精神在馬術當中完美融合。巴黎奧運與帕奧期間的所有馬術比賽將於凡爾賽宮舉行。這座太陽王路易14的宮殿，舉辦「馬的威嚴」展覽，以300件展品呈現16至20世紀初的馬術文化。凡爾賽宮鏡廳特別展出向捷克科諾皮什切城堡博物館借展的畫作──蘇斯特曼斯（Justus Sustermans）為年輕的梅迪奇王子繪製的肖像畫。此外，義大利畫家韋羅基奧與學生達文西兩人對於馬的解剖研究手稿，也在展出之列。

為了1900年世界博覽會建造的大皇宮，成為擊劍和跆拳道競技的賽場。（巴黎奧委會提供）

從古典美學到當代藝術

裝飾藝術博物館舉辦「運動與時尚」展覽。（裝飾藝術博物館提供）

小皇宮「運動中的身體」透過50件繪畫、雕塑和古董文物，回顧了西方古典藝術對於如實描繪人體的重視，同時呈現杜勒與林布蘭特對於男性裸體的研究。焦點展品包括西元前490年的〈擲鐵餅者〉雕塑，以及奧古斯丁．魯阿爾（Augustin Rouart）1943年的畫作〈游泳者〉，這幅畫捕捉到了游泳者轉頭呼吸的短暫瞬間，刻畫了身體處於懸念之中的奇妙狀態。展覽同時拍攝一系列以「運動員的話語」為題的影片，每位運動員選擇與自己所面對的身體挑戰有所呼應的作品，揭示藝術與體育之間的情感連結。

19世紀下半葉，體育備受上流貴族與資產階級的重視，連帶引起了藝術家與攝影師的興趣，他們在運動的世界發現了「現代性」的本質。莫內、馬奈與竇加從賽馬、帆船賽、草地網球和擊劍等運動中汲取了繪畫的靈感。與此同時，工人階級在閒暇之餘也樂於參與體育活動，進而實現了運動的民主化。瑪摩丹美術館舉辦「競技！藝術家與體育（1870-1930）」展覽，透過社會變異的稜鏡，一探藝術家筆下幻化而生的運動主題。

當「體育」一詞在19世紀出現於法語詞彙中，具有現代意義的體育運動就此誕生。裝飾藝術博物館「運動與時尚」展覽以及加利耶拉宮舉辦的「運動中的時尚#2」展，扣合了潮流的變化與身體的動態連結，探索運動服裝的演變，以及運動服裝如何從球場和競技場走向潮流伸展台，再融入日常當中的穿著應用，徹底解析因應馬術、網球、高爾夫、自行車、游泳等運動而生的服裝，在體育活動中的重要性，以及服飾演變對於社會造成的影響。

由安藤忠雄操刀改造的巴黎證券交易所─皮諾私人美術館（Bourse de Commerce-Pinault Collection），自伏爾泰的寓言故事《如此世界》〈巴蒲克所見的幻象〉擷取靈感策畫同名展覽，韓國藝術家金守子（Kimsooja）的作品〈呼吸─星群〉以鏡子覆蓋大廳地面，將玻璃穹頂與環形壁畫倒映於鏡中，投射出反重力的飄浮幻想。卡地亞當代藝術基金會舉辦馬修．巴尼（Matthew Barney）「後衛」個展，錄像裝置作品展現了隱藏於體育娛樂後，暴力與創傷的複雜關係，透過賽前訓練、衝撞瞬間與慢動作重播等畫面，檢視體能競賽的負面現實。路易威登基金會「館藏，運動之約」特別展出安迪．沃荷（Andy Warhol）與巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）為了紀念1984年洛杉磯奧運而聯手創作的〈奧運五環〉，這件作品融入了兩人各自擅長的普普藝術和街頭塗鴉。這些精采的展覽如同穿越時空的信使，將我們帶回到西元前8世紀的希臘，將那每4年一度、獻予天神宙斯的祭典，化為藝術與體育的當代盛宴。

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