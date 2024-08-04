【藝週末．寰宇散步】巴黎私人美術館首選─證券交易所看皮諾收藏

從圓筒形牆壁外的樓梯拾級而上，可獲得不同的觀看視野。

文．攝影／記者凌美雪

以「膠帶香蕉」爆紅、愛搞怪的Maurizio Cattelan，有不少知名作品都在此次展出。這件複合媒材作品〈無題〉，以漫畫版畢卡索巨型頭像，放置於皮諾美術館入口迎賓。

若說羅浮宮、奧賽美術館與龐畢度中心是走訪巴黎藝術的起手式，同樣位於市中心，在羅浮宮與龐畢度中間的巴黎證券交易所，結合傳統與現代，是巴黎文化新地標，也是參觀巴黎私人美術館的首選。

美術館3樓的餐廳可一覽巴黎美景。

官網裡這樣說：他們沒有要提供當代藝術的客觀概述，相反地，是予參觀者親身發現和體驗藏品的機會。保留自己的觀點和期望，可能會喜歡或討厭所看到的，但要準備好被迷住或挑戰。這座獨特的建築經過全面修復和翻新，提供了文化遺產與當代藝術之間迷人的對話。

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在古羅馬，邪惡的幽靈被稱為「lemures」，意指無法安息的靈魂。奧地利雕塑家弗朗茨．韋斯特（Franz West，1947-2012）這4件雕塑作品，由紗布和石膏製成的巨大、無眼的臉部，被簡化為鼻孔和嘴巴3個孔洞，給人一種吞食了很多穢物的感覺，暗喻「如果打開會有難聞的氣味，最好閉上嘴」。

皮諾美術館小檔案

孫原&彭禹的作品《老人院》，以外貌酷似國際各種位高權重者的仿真老人塑像，虛弱無力地坐在電動輪椅上，沉默、荒謬又混亂的場景，讓經過的人怵目驚心，諷刺我們的世界原來由一小群愈來愈昏昧糊塗的領袖決定。

◆皮諾收藏

傑夫．孔斯最具代表性的慶典系列作品之一，洋紅色大型氣球狗用鏡面拋光不鏽鋼塑造出氣球的「充氣」感，玩弄了永恆和短暫的概念。

法國富商法蘭索瓦．皮諾（François Pinault，1936-）創立的木材貿易公司「Pinault SA」，於1988年在巴黎證券交易所上市；1992年，皮諾成立控股公司Artémis，旗下投資包括法國多個酒莊、名牌精品、足球隊及佳士得拍賣公司等，現名為Kering（開雲），是3大精品集團之一。

蘇格蘭畫家彼得．多伊格，在加勒比小島千里達、倫敦和紐約3地，過著像旅人般觀看世界的生活。他繪於2003年的〈鵜鶘〉，是在千里達划獨木舟環島時看見漁夫殺了一隻鵜鶘，但畫中只留下一個男人，轉身的眼神，像對畫畫的人說，已發現你的窺看。

皮諾累積50年的藝術收藏，使「Pinault Collection」成為世上最大的當代藝術收藏機構之一，集結約400名各年齡層和各流派的藝術家，超過1萬多件作品，促進藝術創作和現當代藝術史研究，並開啟皮諾博物館系列，包括2006年於威尼斯開館的格拉西宮（Palazzo Grassi）、2009年的威尼斯海關現代藝術館（Punta della Dogana），以及2021年開幕的巴黎證券交易所（Bourse de Commerce，在中文的概念上，可稱為「巴黎皮諾美術館」）。

玻璃穹頂引進的自然光隨時間在牆面游移，同時映照在鏡面上，使空間視野更加變幻無窮。

◆實用資訊

原本抬頭仰望的天花板圓頂，在金守子鏡面裡，成為顛倒的世界。

週二閉館。全票14歐元，另有各項優惠，詳詢官網https://reurl.cc/nN9kb6。

原本抬頭仰望的天花板圓頂，在金守子鏡面裡，成為顛倒的世界。

法國名廚父子米歇爾和塞巴斯蒂安．布拉在巴黎的第1家餐廳「La Halle aux Grains」位於美術館3樓，擁有欣賞巴黎市中心美景的視野。

在金守子的鏡面裡，或坐或躺，呼吸，感受。

美術館建築與安藤忠雄

每個人進到金守子的鏡面裡，都不由自主先觀看踩在腳底下的天空，穹頂變深淵。

這裡從16世紀開始，歷經王后豪宅與酒店，於18世紀中拆除後，巴黎市政府建造了一座圓形建築，做為穀物交易所；19世紀初加蓋金屬圓頂，後因祝融之災，穀物交易所關閉，分配給巴黎證券交易所使用。在19世紀中展開的大規模翻新工程裡，多位畫家為圓頂下方的環形飾帶完成大型壁畫（約140公尺），描繪了世界各大洲往來的歷史，1889年做為世界博覽會設施開幕，和艾菲爾鐵塔成為當時最受矚目的建築。

圓筒形牆壁上方的環型通道，可更接近觀看壁畫。

1949年，巴黎市府出售這座建築物給巴黎商會使用。1975年，壁畫和圓頂被法國政府列為文化資產，但巴黎證券交易所也因期貨市場電腦化而關閉。2013年，巴黎商會工業部總部在此設置；2016年，「Pinault Collection」以為期50年的租約入駐，計畫將該建築改造成當代藝術展覽空間。

安藤忠雄以圓筒形清水模牆壁，創造一個連結並對話新與舊的空間。

似乎是皮諾情有獨鍾，皮諾博物館系列從威尼斯到巴黎，古蹟建築的再利用，都是委由日本建築大師安藤忠雄操刀，證券交易所也不例外。安藤忠雄以當代建築的風格進行改造，為建築與其歷史背景之間、文化資產與當代創作之間、過去與現在之間的創造對話可能性，也成為安藤忠雄在法國最重要的建築設計。

巴黎證券交易所變身皮諾美術館，成為藝術新地標。

安藤忠雄在此最大的創建，是在圓形建築中插入另一個圓筒形清水模牆壁，直徑約30、高約9公尺，極簡而優雅地連結了所有展覽空間，讓參觀者在館內的移動充滿變化無窮的視野。

金守子鏡照的世界

皮諾美術館開幕至今，安藤忠雄圓筒形牆面包圍的中庭，有過幾次讓觀者振聾發聵的展覽，比如一件以巨型蠟燭製作的16世紀雕像複製品，於開幕時點燃，持續燃燒6個月直到燒光，傳達「世間榮耀就這樣消逝」的寓意，同時暗喻即便像安藤忠雄般大師的設計，50年租約滿後也可能消失。面對歷史的長河，又何嘗不是如此？

另一件與建築空間產生重要對話的作品，就是正在展出中的韓國藝術家Kimsooja（金守子），為圓形大廳量身創作的裝置作品《呼吸：星座》（To Breathe - Constellation）。做為全館主題策展「世界就是這樣」（Le monde comme il va，英文：The World As It Goes）的作品之一，她把圓形大廳地板全鋪上鏡面，讓人們走進去看看鏡照的世界有什麼不同。

通常觀眾最直接的發現是，頭上的圓頂、壁畫甚至四周環繞的安藤忠雄清水模，都變成踩在腳下，天空在建築的中央敞開，圓頂在腳底下變成深淵。不只看似顛倒了建築和世界的秩序，身體對空間的感知界線也變得模糊，彷彿置身在眼花撩亂的懸浮空間，充滿虛幻感。

如同金守子所說：「我想創作出像水和空氣一樣的作品，我們無法擁有，但可以與所有人分享。」這也與安藤忠雄對空虛和無限的建築哲思產生共鳴。在這個空間裡，除了天、地與環繞的牆壁之外，只有人，人的目光就像一條來回移動的縫紉線，「進入我們自己和他人的深處，將我們與他們的現實和內心世界重新連接起來。鏡子是由自己流動的凝視線編織而成的織物。」

世界就是這樣

皮諾美術館策展的策略特質是，不同主題的作品暨獨立又互相對話。就像金守子的鏡面與安藤忠雄清水模安靜的建築設計，加上19世紀環形壁畫上，人們跨洲際往來的眾聲喧嘩，映照著複雜的眾生相，進入「世界就是這樣」的宏旨裡。

「世界就是這樣」是今年春天推出的大型主題策展，整個館有2/3以上的展品，緊扣著這個主題鋪陳。它也是以皮諾最具標誌性意義收藏品策畫的大展，聚焦20世紀80年代至今的作品，背後揭示了藝術家對所處時代的觀照，包括時事的喧囂與動盪，信念的動搖與消失。

策展概念來自伏爾泰的一個哲學故事，因為眾神無法判斷遙遠的人類是否應該活下去或被摧毀，為更新、更好的文明讓路，因此，天使派出一位使者去觀察，但最終因詭譎難辨，決定讓「世界順其自然」，相信人類會把自己的命運掌握在自己手中。

在1樓和2樓的展間中，展示了當代藝術家如何在前衛藝術和時代精神的指引下，經常採用挑釁、顛覆和滲透來反對傳統價值觀，並對藝術的定義提出質疑。其中，毛里齊奧．卡特蘭（Maurizio Cattelan）、達米恩．赫斯特（Damien Hirst）和傑夫．昆斯（Jeff Koons）是皮諾收藏早期主要的標的，不僅挑戰藝術的價值觀，也攻擊各種權力結構的潛在機制。

許多藝術家的作品呈現一種幽靈出現的警示性，有的作品是對當代世界危機中的烏托邦做出回應。身為收藏家，法蘭索瓦．皮諾不僅展現對藝術的熱情，在選擇與品味上，也與藝術對時代環境的觀察與社會責任同步脈動。

策展人認為，面對時代的困境，藝術家有時具有預言性和遠見，有時又具有哲學性或充滿憤世嫉俗，但通常它們是詩意的和令人著迷的。這也是參觀者置身皮諾美術館時的感受。然後，中間會想到3樓的餐廳喝杯咖啡或香檳，看看眼下巴黎的街景，或前方不遠處的龐畢度中心，品啜我們正經歷的世界。展期至9月2日。

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