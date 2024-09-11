【藝術文化】2024承功新秀舞台 14位藝生10月競演炫技

第8屆「承功—新秀舞台」邀集歌仔戲、京戲、客家戲、豫劇、亂彈戲、北管戲曲等，自10月17日至11月3日在台灣戲曲中心小表演廳登場。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心舉辦的「承功—新秀舞台」邁入第8屆，今年除了邀集歌仔戲、京戲、客家戲、豫劇等基本款，更讓亂彈戲再度加入，並首次讓北管戲曲亮相，兼具文武戲路，既有傳統老戲也有新編傳承，共計14名藝生，自10月17日至11月3日，在台灣戲曲中心小表演廳，同台競演。

傳藝中心主任陳悅宜表示，今年首次入選的新秀多達11位，顯示藝師在傳承過程中後繼有人，期望透過「新秀舞台」讓戲曲人才源源不斷，為台灣傳統戲曲注入滿滿的活力。

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策展人劉美芳則特別提到，許多年輕演員譬如張燕玲、陳子謙等人，願意接演域與環境較嚴苛的外台戲，並在團隊裡面持續成長，也應該被大家看見。

本屆參演新秀生旦淨丑行當俱全，各個展現強烈企圖心。歌仔戲6位新秀，分別是閩南嶼文化事業股份有限公司的郭員瑜帶來可愛逗趣的《貓仔馬圳娶某》；繡花園戲劇團的陳書宴主演《夜奔》和明華園玄字戲劇團陳子謙的《伐子都》；正明龍歌劇團張燕玲的《韓信設窖安軍心》，和薪傳歌仔戲劇團由鄭力榮及吳妍菲搭檔帶來的《封神榜—文王食子》。而京劇4位新秀，國光劇團潘守和呈現悲壯慘烈的盤腸大戰《界牌關》，國立台灣戲曲學院呂家男和黃昶然挑戰痛殺愛人的《坐樓殺惜》，當代傳奇劇場陳允雯則傳承顧念舊情、重燃愛意的《斷橋》。

其他劇種則有漢陽北管劇團的林湘敏挑戰一人分飾生、丑行當，帶來北管少見的愛情喜劇《韓湘子渡妻》，台灣豫劇團由繆乙葳演出歡喜逗趣的《楊排風打焦贊》，慶美園亂彈劇團張雅涵挑戰貫串斬子、哭子、產子的《洛花河》，榮興客家採茶劇團龍俊豪則主演天神大義懲親的《斬影》。詳詢OPENTIX網站。

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