自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】雅諾史卡合奏團11月再登台 創意改編顛覆古典樂

2024/10/21 05:30

雅諾史卡合奏團將於11月再度登台演出。（傳大藝術提供）雅諾史卡合奏團將於11月再度登台演出。（傳大藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕去年來台造成轟動的雅諾史卡合奏團（Janoska Ensemble），今年再登台，將於11月27日在台北國家音樂廳，28日在台中國家歌劇院大劇院演出。

雅諾史卡合奏團創立於2013年，由小提琴家安德烈．雅諾史卡、羅曼．雅諾史卡，鋼琴家法蘭契斯克．雅諾史卡3兄弟，以及姻親低音提琴家朱里歐斯．達瓦斯組成，其中包含曾是維也納愛樂與維也納國立歌劇院前團員，擁有超凡的編曲、創作及演奏功力，尤其現場即興演奏的功力無法複製，總能讓觀眾驚喜連連。

雅諾史卡合奏團於2016年發行首張同名專輯《雅諾史卡》，在奧地利獲得暢銷黃金唱片；2019年第2張專輯向披頭四致敬的《革命》及第3張《向偉大作曲家致敬》皆大受歡迎；今年計畫發行第4張專輯韋瓦第的《四季》，在此次訪台巡演中也將演出《四季》小提琴協奏曲中的〈春〉與〈冬〉。

音樂會下半場曲目為小約翰．史特勞斯《蝙蝠》序曲，披頭四《昨日》、《讓它去》，拉羅．希夫林《不可能的任務》電影主題曲，比才《卡門幻想曲》。在《蝙蝠》序曲中，他們運用爵士、巴爾幹音樂、華爾滋等改編手法，創意十足。團長法蘭契斯克．雅諾史卡則特別說明安排披頭四曲目的原因：「當年披頭四在流行樂的地位，是我們在古典樂領域上努力的目標，我們想要顛覆古典音樂，就如同披頭四顛覆了流行樂。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應