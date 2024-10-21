【藝術文化】雅諾史卡合奏團11月再登台 創意改編顛覆古典樂

雅諾史卡合奏團將於11月再度登台演出。（傳大藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕去年來台造成轟動的雅諾史卡合奏團（Janoska Ensemble），今年再登台，將於11月27日在台北國家音樂廳，28日在台中國家歌劇院大劇院演出。

雅諾史卡合奏團創立於2013年，由小提琴家安德烈．雅諾史卡、羅曼．雅諾史卡，鋼琴家法蘭契斯克．雅諾史卡3兄弟，以及姻親低音提琴家朱里歐斯．達瓦斯組成，其中包含曾是維也納愛樂與維也納國立歌劇院前團員，擁有超凡的編曲、創作及演奏功力，尤其現場即興演奏的功力無法複製，總能讓觀眾驚喜連連。

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雅諾史卡合奏團於2016年發行首張同名專輯《雅諾史卡》，在奧地利獲得暢銷黃金唱片；2019年第2張專輯向披頭四致敬的《革命》及第3張《向偉大作曲家致敬》皆大受歡迎；今年計畫發行第4張專輯韋瓦第的《四季》，在此次訪台巡演中也將演出《四季》小提琴協奏曲中的〈春〉與〈冬〉。

音樂會下半場曲目為小約翰．史特勞斯《蝙蝠》序曲，披頭四《昨日》、《讓它去》，拉羅．希夫林《不可能的任務》電影主題曲，比才《卡門幻想曲》。在《蝙蝠》序曲中，他們運用爵士、巴爾幹音樂、華爾滋等改編手法，創意十足。團長法蘭契斯克．雅諾史卡則特別說明安排披頭四曲目的原因：「當年披頭四在流行樂的地位，是我們在古典樂領域上努力的目標，我們想要顛覆古典音樂，就如同披頭四顛覆了流行樂。」

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