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藝文 > 品風格 > 城巿散步

【藝週末．寰宇散步】與藝術品來場動人的相遇─日本岡山森林藝術祭

2024/10/27 05:30

文．攝影／曹憶雯

如果說，聞名世界的「瀨戶內國際藝術祭」是以大海為創作靈感；那麼，被譽為「晴天之國」的日本岡山縣第1屆「森林藝術祭」（森の芸術祭 晴れの国．岡山）就是以北部的森林和文化遺產為舞台，藉由多元創作元素，展現地方共生的魅力，為當地大城小鎮與名勝景點注入活力。

位於岡山縣北部的森林地帶，從分隔山陽和山陰地區的中國山脈，一路延伸到吉備高原，又地處發源自中國山脈的吉井川、旭川和高梁川上游，壯觀的山脈、溪谷、峭壁、高原和洞窟，擁有與南部瀨戶內海沿岸全然不同的景觀與資源。

以藝術為名 探索北部森林魅力

這片陽光充足的大地，除了大自然恩賜的水果與木材，運用森林資源發電的創舉，更被認為是響應全球永續發展目標SDGs的先驅模式；而古道沿線行經的驛站與城下町、以水運繁榮的歷史城鎮，則擁有豐富的傳統建築、手工藝與文化遺產；此外，泉質優良的美作三湯（湯鄉溫泉、奧津溫泉和湯原溫泉）和沒有過度開發的鐘乳石洞等自然景點，都是北部地區魅力所在。

2024年9月28日至11月24日登場的「森林藝術祭」，以津山市、新見市、真庭市、鏡野町、奈義町為主共12座大城小鎮的森山、高原、瀑布、溪谷、洞穴以及江戶時代的文化遺產、歷史街道為舞台，呈現藝術家天馬行空的創作，令人驚喜而感動，也激發觀者對新事物、新世界的想像。

擔任這場「森林藝術祭」策展人與藝術總監的長谷川祐子，身兼「金澤21世紀美術館」館長和東京藝術大學名譽教授，去年8月她曾率領策展團隊來台走訪浪漫台三線藝術季，提前為「森林藝術祭」做準備。

她認為：「森林裡有各式各樣的東西，無法一覽無遺，有時一邊迷路一邊穿越森林，引導我們走向未知之地，反而會有意想不到的偶遇，歷經神奇而迷人的體驗。」甚至交通不便和難以到達也是魅力之一，「因為，在有限的拜訪時間該選哪座森林或地點，取決於自己，這將是你的故事，一趟與未知之地相遇的旅程。」

為了讓第1屆「森林藝術祭」推出即受矚目，長谷川祐子邀請來自日本、台灣、印度、南非、美國、巴西、阿根廷、黎巴嫩等，共13個國家、42位知名藝術家共襄盛舉，藉由繪畫、雕塑、音樂、多媒體創作、裝置藝術及建築、設計等多元媒材，共同演繹這場森林藝術饗宴，包括國際知名的阿根廷藝術家Leandro Erlich、日本音樂家坂本龍一、攝影師蜷川實花，以及在台灣浪漫台三線藝術季有精采表現的台灣藝術家廖建忠，都以超越自我的作品，帶來視覺與聽覺的衝擊與震撼。

亮點藝術家作品聚焦

◆台灣／廖建忠〈山中的回聲〉

地點：鏡野／奧津地區的奧津振興中心側邊草原

廖建忠是這次受邀參展的台灣藝術家之一，擅長將木工領域培養出的技術應用於創作，以精細的技藝巧妙模仿城市日常生活中的機械和交通工具，促使人們重新審視熟悉的環境，喚起社會關注。他為藝術祭創作的作品，以鏡野町的特色大型翠鳥「冠魚狗」為主題，打造高達6.5公尺，頭冠、嘴巴與尾巴栩栩如生的大型裝置藝術，並在內部栽種日本辛夷，讓藝術品與自然環境有了連結，未來，藝術祭結束後也將繼續在當地展出。

廖建忠作品〈山中的回聲〉以鏡野町的特色大型翠鳥「冠魚狗」為主題，打造高達6.5公尺的裝置藝術。廖建忠作品〈山中的回聲〉以鏡野町的特色大型翠鳥「冠魚狗」為主題，打造高達6.5公尺的裝置藝術。

◆美國／立石従寛〈跡〉（Trace）

地點：鏡野／奧津地區的奧津溪

這場沉浸式的藝術體驗，從踏入森林那一刻開始。1986年出生於美國芝加哥的立石従寛，作品風格強調虛擬與真實、自然與人工的對比，走入森林後，除了聆聽小徑兩側音箱播放的山風和海浪聲，也可能聽到奧津溪上游傳來的山中動物聲響，直到眼前的鏡面藝術品反射出自己的影像，十分震撼。立石従寛在創作前走訪了當地，以iPhone手機對溪水中的岩石進行3D掃描，最後挑選位於下游的一個巨石，透過3D CG軟體進行變形，再以鐵和鏡面鋁複合素材重塑抽象形狀，讓鏡面折射出奧津溪與森林的流動，作品也與自然融為一體。

立石従寛作品〈跡〉以鐵和鏡面鋁複合素材重塑石頭的抽象形狀，作品與森林融為一體。立石従寛作品〈跡〉以鐵和鏡面鋁複合素材重塑石頭的抽象形狀，作品與森林融為一體。

◆日本／東勝吉、東山詩織、川內倫子、上田義彥 油畫或攝影系列作品

地點：真庭／蒜山地區的GREENable HIRUZEN

在欣賞4位日本當代藝術家以森林為靈感的繪畫及攝影作品前，不妨花點時間參觀真庭市蒜山高原的地標建物GREENable HIRUZEN，這座複合式設施，涵蓋建築師隈研吾的作品〈風之葉〉，以及他設計的藝廊空間、禮品店、單車出租中心。真庭市2018年被日本選為「SDGs未來都市」，面積約8成是森林，自古以來就是林業盛行地區，隈研吾在東京設計、使用真庭市CLT木材（直交集成板）建造的展館「CLT PARK HARUMI」，搬遷至此、重新組合後成為「風之葉」，傳遞真庭市的永續理念，每當陽光穿越縫隙灑落，有種置身樹林的錯覺；至於藝廊空間也因為引進自然光，讓展示作品變得鮮活。

GREENable HIRUZEN複合式空間也涵蓋建築師隈研吾作品〈風之葉〉。GREENable HIRUZEN複合式空間也涵蓋建築師隈研吾作品〈風之葉〉。川內倫子攝影師作品在GREENable HIRUZEN藝廊空間1樓展出。川內倫子攝影師作品在GREENable HIRUZEN藝廊空間1樓展出。上田義彥攝影作品在GREENable HIRUZEN藝廊空間2樓展出。上田義彥攝影作品在GREENable HIRUZEN藝廊空間2樓展出。東山詩織擅長以色鉛筆和水彩創作樹木花草，以綠色、藍色、棕色等顏色為基礎展開的畫面，系統地將綠色（森林）和城市的各種要素結合起來，有像拼圖一樣樂趣和智慧的遊戲。東山詩織擅長以色鉛筆和水彩創作樹木花草，以綠色、藍色、棕色等顏色為基礎展開的畫面，系統地將綠色（森林）和城市的各種要素結合起來，有像拼圖一樣樂趣和智慧的遊戲。

◆日本／蜷川實花with EiM〈深淵之住 彼岸之夢〉

地點：新見市滿奇洞

滿奇洞是當地的旅遊名勝，擅長以「花」為創作主題的日本藝術師蜷川實花，運用鐘乳石洞做為舞台創作大型裝置藝術，將日常生活中的美好，昇華為永恆的存在，以超越現實界限的強烈對比和鮮豔色彩，創造出奇特的異世界，讓觀者心中留下難忘印象。進入後，首先看到藍色光芒的洞穴，低頭彎腰而行後，接著會被洞窟深處神祕空間數百朵彼岸花編織的紅色空間包圍，搭配燈光音效，讓人體驗「過去和現在、夢想和現實」交織的奇妙感，不僅僅是視覺上的美，也審視自己的存在與生死觀。

蜷川實花with EiM作品〈深淵之住 彼岸之夢〉以滿奇洞為創作舞台，營造出「過去和現在、夢想和現實」交織的奇妙感。蜷川實花with EiM作品〈深淵之住 彼岸之夢〉以滿奇洞為創作舞台，營造出「過去和現在、夢想和現實」交織的奇妙感。

◆阿根廷／Leandro Erlich〈The Nature Above〉

地點：奈義町室內槌球場Spark Nagi

作品被世界各大知名美術館收藏的阿根廷藝術家Leandro Erlich，國人對他在金澤21世紀美術館創作的〈泳池〉並不陌生，這回，他的創作足跡來到岡山縣北部的奈義町室內槌球場，素材則是樹木。他以槌球場為舞台，將300多棵樹木從天花板倒掛，利用地板的鏡面反射，創造出四面八方、360度的綠色立體森林；同時，以麻繩和木板製作的吊橋串起森林兩岸，再用大電扇營造山風吹拂景象，人們緩緩走上吊橋，有一種漫步樹海的錯覺，神祕又奇幻。

阿根廷藝術家Leandro Erlich作品〈The Nature Above〉營造漫步樹海的奇幻感。阿根廷藝術家Leandro Erlich作品〈The Nature Above〉營造漫步樹海的奇幻感。

◆日本／坂本龍一＋高谷史郎〈TIME-déluge〉

地點：奈義町／奈義町現代美術館

2023年辭世的日本音樂家坂本龍一，過去和視覺藝術家高谷史郎合作的〈TIME-déluge〉，正在奈義町現代美術館（Nagi MOCA）的「大地」展區呈現。兩人於1999年首次合作，創作了坂本龍一的第1部歌劇《LIFE》，此後便攜手共創大量的媒體藝術與裝置作品；2021年的荷蘭音樂節，兩人創作的舞台劇《TIME》全球首演，將表演、聲音、視覺、裝置藝術完美連結，構建獨特的舞台空間，引起熱烈迴響。本屆的森林藝術祭，便以《TIME》的視頻和聲音裝置為基礎，在美術館重新演繹，只見高速攝影機拍攝的洪水慢動作，被投影到靜止水面上方2公尺長、6公尺寬的LED影像牆，耳邊傳來2018年離世的第11代能樂笛子傳人藤田六郎兵衛的笛聲，觸動人心。此外，這件創作也和美術館常設展、藝術家宮脇愛子的不鏽鋼絲作品〈大地〉產生共鳴，充滿哲學氣息。

坂本龍一＋高谷史郎共同創作的〈TIME-déluge〉將聲音、視覺、裝置藝術完美連結。坂本龍一＋高谷史郎共同創作的〈TIME-déluge〉將聲音、視覺、裝置藝術完美連結。

◆日本／AKI INOMATA 〈想起昨日的天空〉

地點：奈義町／奈義町現代美術館

作品被紐約MoMA和金澤21世紀當代藝術博物館收藏的日本當代藝術家AKI INOMATA，在藝術祭帶來的〈想起昨日的天空〉（昨日の空を思い出す），是一杯可飲用的藝術品。Covid-19期間人們行動受限，她被窗外天空中的雲彩和圖案吸引，意識到「今天的天空和昨天不同」，經過漫長反覆試驗，開發出製作水中雲朵的liquid-D印表機，並展開一系列創作。她在奈義居住期間，同樣為浩瀚天空及雲層的移動方式著迷，於是拍下每天的雲朵，利用相同的技術進行創作，試圖喚起並回憶日常生活中，那些與自然短暫交會、無法重來的時光，展覽現場也擺放著3台印表機，可以近距離觀賞製作過程。打造奈義町現代美術館的建築師磯崎新，生前精采作品〈孵化過程〉、〈電器的迷宮〉等，也配合森林藝術祭在館內同步展出，走一趟美術館就能同時看到多位名家作品，絕對不能錯過。

AKI INOMATA以天空的浮雲為靈感，創作一系列作品。AKI INOMATA以天空的浮雲為靈感，創作一系列作品。日本當代藝術家AKI INOMATA開發出製作水中雲朵的liquid-D印表機。日本當代藝術家AKI INOMATA開發出製作水中雲朵的liquid-D印表機。AKI INOMATA在藝術祭帶來的〈想起昨日的天空〉是一杯可飲用的藝術品。AKI INOMATA在藝術祭帶來的〈想起昨日的天空〉是一杯可飲用的藝術品。設計奈義町現代美術館的建築師磯崎新作品也在館中展出。設計奈義町現代美術館的建築師磯崎新作品也在館中展出。

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