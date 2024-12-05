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【藝術．文化】113年度《家庭美術館—美術家傳記叢書》暨《台灣傑出藝術家紀錄片》發表

2024/12/05 05:30

113年度《家庭美術館—美術家傳記叢書》。（記者董柏廷攝）113年度《家庭美術館—美術家傳記叢書》。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣美術館策畫，藝術家出版社及後視野傳播事業有限公司執行的113年度《家庭美術館—美術家傳記叢書》及《台灣傑出藝術家紀錄片》，昨（4）日在國立台灣博物館南門館小白宮舉行聯合發表記者會。今年度策畫涵蓋油彩、水墨、版畫、膠彩、雕塑、數位藝術、剪粘和廟宇彩繪等領域。

文化部政務次長李靜慧表示，唯有透過不斷書寫以及影像記錄，才有辦法讓藝術家們在台灣歷史文化中做出的努力跟貢獻具體展現。「藝術家所扮演跟思考的角色，是為我們描繪未來，也讓下一代研究或理解台灣文化的時候，有更深刻、更貼近土地、人文思想等的脈絡可以追尋。」

國美館館長陳貺怡以「工程」形容整個計畫，「重建台灣藝術史是在跟時間賽跑，因為有些藝術家已不在人世，紀錄片剛開始拍攝有相當大的困難，但這樣子的基礎工程不能夠停止，也必須繼續下去，期盼能夠持續連結台灣美術與當代社會。」

今年度新發表的10本藝術家傳記包括《曲勢．風動．陳天乞》、《詩詞．畫藝．盧雲生》、《存真．唯美．吳承硯》、《跌宕．金燦．鄭瓊娟》、《傳藝．膠采．陳壽彝》、《人體．變奏．顧福生》、《心韻．象徵．李元亨》、《行彩．謳歌．倪朝龍》、《蒼潤．墨韻．李重重》、《幻象．淨悅．陳世明》等，以及5部紀錄影片，《雲上的青空—呂基正》、《筆底人間—許深州》、《變，象—莊喆》、《熾熱的探求—陳幸婉》、《觀雲的途徑—蕭麗虹》等，以深入淺出的文字、細膩豐富的圖版與鏡頭影像，完整呈現了藝術家們的生命歷程與創作印記。

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