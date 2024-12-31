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【藝術文化】曉劇場2025開年製作《毛皮瑪麗》 挑戰台灣當代LGBTQ議題

2024/12/31 05:30

曉劇場於2019年首演《毛皮瑪麗》大獲好評。（曉劇場提供）曉劇場於2019年首演《毛皮瑪麗》大獲好評。（曉劇場提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕作品充斥奇異色彩的已故日本藝術家寺山修司，在保守的1967年推出大膽而充斥LGBTQ色彩的作品《毛皮瑪麗》。曉劇場於2019年首次搬演，即大獲好評，時隔5年，曉劇場將於2025開年，挑戰展現台灣當代議題的《毛皮瑪麗》，由藝術總監鍾伯淵聯手曉劇場團員、實力派歌手演員倪安東，以及《影后》中備受矚目新生代演員牧森，共同演出。

《毛皮瑪麗》原作以充滿情慾、裸露的故事情節，挑戰了當時保守的日本社會。故事描述男扮女裝的同志瑪麗，養育沒有血緣的兒子，因故事中的養子欣也是仇人之子，瑪麗將欣也當作女孩養育，做為對仇人報復的手段，欣也多年足不出戶，在瑪麗的鼻息下生活。

曉劇場2025年再次重製的版本，身兼導演、演員的鍾伯淵透露，將會是一個全新版本的《毛皮瑪麗》；有別於2019年瑪麗羽翼下的異想世界，本次將如博物館中展示的一幅幅畫作，觀眾沉浸在故事中的同時，也獲得視覺饗宴，更以「偽裝」為命題，呼應當代日常人們的孤獨、脆弱與對愛及被接納的渴望。

鍾伯淵指出，《毛皮瑪麗》迷人之處在於每個角色的言語真假難辨，身為男人的瑪麗究竟有沒有辦法詮釋母親的角色？養子在得知瑪麗養育他的理由後，還能不能維持母子關係？看似清純的鄰居少女，卻處處挑逗著他不曾發倔的性慾……，很多議題都值得觀眾玩味。

2025年3月21至30日，在萬座曉劇場演出8場，詳詢Opentix。

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