自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台博館「偶．多元文化之身」特展 亞洲戲偶結合西洋文化

2025/01/20 05:30

34件來自世界各地的精選戲偶，勾勒林經甫收藏廣博且多元的輪廓。（台博館提供）34件來自世界各地的精選戲偶，勾勒林經甫收藏廣博且多元的輪廓。（台博館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣博物館推出的「偶．多元文化之身」特展，由台原藝術文化基金會董事長林經甫從2020年起捐贈的上萬件戲偶藏品精選展出，呈現戲偶多元面貌。即日起至8月31日在台博館1樓東展間登場。

馬來西亞的皮影戲偶「桑卡拉．維達」，將傳統哇揚皮影戲偶與好萊塢經典電影《星際大戰》角色結合。（台博館提供）馬來西亞的皮影戲偶「桑卡拉．維達」，將傳統哇揚皮影戲偶與好萊塢經典電影《星際大戰》角色結合。（台博館提供）

「偶．多元文化之身」分為3大主題展區，包括「打開偶戲珍寶箱」、「偶戲千面收萬象」和「觀覽偶戲萬花筒」，介紹各國依其民情風土塑造戲偶，亦可視其為文化之身。

從特展入口走入，可見擺放特色戲偶的展示櫃，來自世界各地、造形各異的戲偶，如比利時公主傀儡戲偶、泰國美人魚皮影戲偶等，同時也有延伸出現代樣貌者。展場也提供虛實呼應的操偶體驗，不僅可操縱螢幕上的懸絲傀儡與皮影戲偶，還有實體的布袋戲偶及印尼皮影戲偶可操演。

最特別的是，馬來西亞交融皮影戲劇團的戲偶「桑卡拉．維達」，是將傳統哇揚皮影戲元素與好萊塢電影《星際大戰》的黑武士結合，賦予傳統皮影戲偶全新面貌。

台博館說明，戲偶與其相關文物是台博館重要典藏面向之一，因林經甫的慷慨捐贈，使台博館偶戲典藏多達1萬5千餘件，躋身當今擁有重要亞洲偶戲藏品的博物館之列。目前已完成這批捐贈文物的整飭入藏、數位影像拍攝和基本資料建檔，並以博物館的專業標準進行保存，未來將持續透過研究、展覽與推廣活動，使其成為全民共享的文化資產。

此外，隨展覽同步發行的台博偶戲館藏系列叢書《偶藏韶光》第3、4冊，精選林經甫捐贈的偶戲文物，依戲種分類，介紹不同地區的偶戲文化及其藝術特色。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應