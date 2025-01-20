【藝術文化】台博館「偶．多元文化之身」特展 亞洲戲偶結合西洋文化

34件來自世界各地的精選戲偶，勾勒林經甫收藏廣博且多元的輪廓。（台博館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣博物館推出的「偶．多元文化之身」特展，由台原藝術文化基金會董事長林經甫從2020年起捐贈的上萬件戲偶藏品精選展出，呈現戲偶多元面貌。即日起至8月31日在台博館1樓東展間登場。

馬來西亞的皮影戲偶「桑卡拉．維達」，將傳統哇揚皮影戲偶與好萊塢經典電影《星際大戰》角色結合。（台博館提供）

「偶．多元文化之身」分為3大主題展區，包括「打開偶戲珍寶箱」、「偶戲千面收萬象」和「觀覽偶戲萬花筒」，介紹各國依其民情風土塑造戲偶，亦可視其為文化之身。

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從特展入口走入，可見擺放特色戲偶的展示櫃，來自世界各地、造形各異的戲偶，如比利時公主傀儡戲偶、泰國美人魚皮影戲偶等，同時也有延伸出現代樣貌者。展場也提供虛實呼應的操偶體驗，不僅可操縱螢幕上的懸絲傀儡與皮影戲偶，還有實體的布袋戲偶及印尼皮影戲偶可操演。

最特別的是，馬來西亞交融皮影戲劇團的戲偶「桑卡拉．維達」，是將傳統哇揚皮影戲元素與好萊塢電影《星際大戰》的黑武士結合，賦予傳統皮影戲偶全新面貌。

台博館說明，戲偶與其相關文物是台博館重要典藏面向之一，因林經甫的慷慨捐贈，使台博館偶戲典藏多達1萬5千餘件，躋身當今擁有重要亞洲偶戲藏品的博物館之列。目前已完成這批捐贈文物的整飭入藏、數位影像拍攝和基本資料建檔，並以博物館的專業標準進行保存，未來將持續透過研究、展覽與推廣活動，使其成為全民共享的文化資產。

此外，隨展覽同步發行的台博偶戲館藏系列叢書《偶藏韶光》第3、4冊，精選林經甫捐贈的偶戲文物，依戲種分類，介紹不同地區的偶戲文化及其藝術特色。

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